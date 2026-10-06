Universitario - Melgar: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario va por el primer lugar en una nueva jornada del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Fabián Bustos recibirán a Melgaren el estadio Monumental. Actualmente, el cuadro crema marcha en el segundo lugar de la tabla con 20 unidades, a solo dos puntos del actual líder, Deportivo Garcilaso.

Por el lado del conjunto arequipeño, se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos. De ganar, podrían escalar bastantes posiciones, dependiendo de algunos resultados. En cuanto a enfrentamientos directos jugando en Lima, Melgar no vence a Universitario hace más de 10 años.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 10 de octubre en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

El encuentro arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 11/10)

¿En qué canal ver Universitario vs Melgar?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Melgar por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Universitario vs Melgar

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Melgar.