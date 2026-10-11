Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO HOY | Ambos equipos juegan en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Los dirigidos por Roberto Mosquera buscan un triunfo de visitantes para mantenerse en la pelea por el segundo certamen del año. Por su parte, el Gavilán del Norte espera sumar tres puntos ante su gente.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC Cajamarca?

Los equipos de Sporting Cristal y UTC se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs UTC Cajamarca?

El partido Sporting Cristal vs UTC Cajamarca será transmitido por el canal L1 Max , que cuenta con los derechos de transmisión de todos los cotejos del fútbol peruano.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs UTC

Sporting Cristal: Enriquez; Cristiano, Lutiger, Araujo, Sosa; Yotún, Alvarez, Castro, Iberico, González y Hoyos.

Enriquez; Cristiano, Lutiger, Araujo, Sosa; Yotún, Alvarez, Castro, Iberico, González y Hoyos. UTC: Betocchi; Garro, Duarte, Huerto, Paredes; Dioses, Cantt, Figuera, Arce; de Jesús y Lliuya.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs UTC por internet?

Si deseas ver el partido entre rimenses y norteños por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico de Sporting Cristal vs UTC

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Sporting Cristal para este duelo.