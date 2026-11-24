El Poder Judicial necesita una gestión eficaz que impulse cambios en el sector Luis Miguel Iglesias, especialista en el sistema judicial, plantea cómo mejorar la gestión judicial con control anticorrupción, tecnología e interoperabilidad para responder con celeridad ante el delito.

Para que el sistema judicial sea eficiente las nuevas administraciones deben ser encabezadas por gestores que garanticen resultados tangibles y buena gobernanza: trabajar con metas claras, activar los órganos de control y lograr que la respuesta judicial sea inmediata frente al delito, afirmó el especialista en gestión judicial Luis Miguel Iglesias León.

"Es cierto que la esencia del juez es impartir justicia, así como tutelar derechos; sin embargo, en la elección del próximo 3 de diciembre, necesitamos que se opte por jueces líderes, que sepan gestionar y comprender la arquitectura de la organización y la ruta del expediente judicial", explicó.

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Agregó que no se debe utilizar, por ejemplo, el pretexto de una elevada carga procesal para justificar el martirio de los litigantes, cuyas audiencias no tienen fecha de conclusión.

Iglesias León ha sido uno de los impulsores del sistema de control funcional de jueces y personal jurisdiccional en el Poder Judicial, como argumento anticorrupción y trabajó de la mano con magistrados emblemáticos en el control de la magistratura como Carlos Giusti Acuña, Guillermo Cabala Rossand y Elcira Vésquez Cortez, ex jueces de la Corte Suprema que posicionaron el ejercicio del control interno como la principal garantía para el funcionamiento eficaz del sistema.

En ese sentido, consideró que la lucha contra la corrupción es una tarea que debe incluir el esfuerzo interinstitucional y la adopción de medidas seguras para el cumplimiento de los objetivos.

Respecto a la creciente criminalidad, sostuvo que la justicia debe ser severa y firme al momento de encausar a un imputado, sin contemplaciones. "Los Juzgados de Flagrancia son piezas clave en este engranaje, porque de nada sirve el esfuerzo de la autoridad policial que cumple con presentar abundancia de pruebas que luego fiscales y jueces, por un garantismo ingenuo o desidia, liberan a los delincuentes convirtiendo el sistema en una coladera", anotó.

Agregó que la solución exige mejoramiento continuo, integridad, celeridad y tecnología en el manejo de la gestión judicial.

"El verdadero problema nunca ha sido la falta de leyes, sino la escasez de gestores judiciales eficientes. Iglesias aseguró que es urgente e impostergable la digitalización total y la interoperabilidad en tiempo real entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y el INPE. En este escenario, concatenar esfuerzos y actuar entre líderes institucionales es la mejor estrategia para crear un verdadero Ecosistema de la Justicia", opinó.

Precisó que el futuro se resolverá con capacidad de gestión, uso inteligente de la tecnología y una autoridad firme, transparente y con incorruptible determinación.