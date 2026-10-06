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Germán Leguía responsabilizó a Héctor Cúper por su salida de Universitario: “Me desilusionó un montón”

El exfutbolista crema cuestionó las decisiones del técnico argentino en Universitario y consideró que Fabián Bustos puede recuperar la confianza perdida del plantel.

Héctor Cúper criticó el paso de Héctor Cúper en Universitario. Foto: Universitario/composición LR
Héctor Cúper criticó el paso de Héctor Cúper en Universitario. Foto: Universitario/composición LR
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Germán Leguía fue contundente al evaluar el paso de Héctor Cúper por Universitario de Deportes. Tras el cambio de entrenador en el equipo crema, el exfutbolista señaló que las decisiones del argentino perjudicaron su gestión. En declaraciones a 'La Hora de Lalo', el exseleccionado peruano expresó su decepción con el estratega y rechazó una supuesta acción del plantel para provocar su salida.

El popular 'Cocoliche' mencionó que los últimos resultados y las decisiones del propio entrenador en los partidos fueron vitales para su salida del equipo. "Lo de la 'U', la verdad que Cúper me desilusionó un montón. Todo el mundo dice que le hicieron la 'camita', pero yo digo que él solo se hizo la 'camita'", sostuvo al analizar los problemas de la institución merengue.

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Germán Leguía responsabilizó a Héctor Cúper por su salida de Universitario

Entre sus cuestionamientos, Germán Leguía criticó fuertemente el funcionamiento defensivo del conjunto crema, indicando que no realizaba las variantes correctas. "Todos los equipos nos hacían gol. Le metían dos goles y él cambiaba a los delanteros", explicó 'Cocoliche'.

En cuanto a la llegada de Fabián Bustos, Leguía indicó que será positiva debido a que conoce a la gran mayoría dentro del plantel y eso será vital para la recta final del campeonato. "Creo que le va a dar esa confianza a muchos jugadores que la habían perdido", mencionó.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario afrontará su siguiente duelo ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura. Este cotejo se llevará a cabo el sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Monumental.

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