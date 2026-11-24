Un proceso de reestructuración y reubicación en la sede del Ministerio de Cultura provocó esta tarde controversia sobre el destino y futuro de la muestra fotográfica 'Yuyanapaq. Para recordar', que recuerda la violencia política en el Perú, que se expone en el sexto piso de dicho edificio desde hace 21 años.

En comunicación con La República, el ministro de Cultura Alberto Beingolea aclaró que la exposición fotográfica va a continuar según el convenio suscrito hace 21 años con la Defensoría del Pueblo. “Ninguna foto va a ser retirada, la exposición continuará en el sexto piso, pero necesitamos hacer una reestructuración y reubicación pues en todo el edificio hay una mala distribución de oficinas y en el sector donde está la muestra ni siquiera hay baños”, afirmó.

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Anotó que el Ministerio de Cultura está buscando un espacio para el Archivo General de la Nación, luego que fuera desalojado de Palacio de Justicia. “Una idea fue ponerlo en el sexto piso, pero por el peso de todo el archivo eso no es posible, debe ir en la parte baja y lo que estaba en el primer piso se moverá a otra ubicación”.

Esos cambios comenzaron este 24 de noviembre, cuando se descolgaron las fotografías. “Habrá una suspensión de las visitas probablemente unos siete días y luego todo volverá a su sitio, con todas las fotos y en el mismo orden, nada va a cambiar, seguirán en el sexto piso”, subrayó el ministro.

Falta de información

Reportan retiro de muestra sobre el conflicto armado interno en el Ministerio de Cultura

La falta de información inicial generó preocupación entre los organismos de derechos humanos y congresistas. Germán Vargas, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), refirió que al mediodía se enteraron que las fotografías se estaban retirando sin ninguna explicación. "No hemos accedido a ninguna información oficial sobre esta medida", precisó.

Consultado por La República, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que no sabía nada de un retiro y que solo conocía que dentro del Ministerio de Cultura estaban en proceso de reorganización y reestructuración.

Para Vargas, el problema empezó por el silencio. "Debieron haber avisado cuando menos a la Defensoría del Pueblo, con quien tienen un convenio justamente para preservar o mantener ahí la muestra en el edificio del museo", sostuvo.

Refirió, además, que su temor era que "se pudiera dañar la muestra" o que la actividad sirviera para impedir que el público la vea, y que ya se suspendió la atención. "De hecho, se ha suspendido la atención al público, eso es lo que sabemos". Recordó, además, que de parte del Estado no se ha evidenciado "ningún tipo de simpatía por la memoria y los derechos humanos".

El convenio, firmado en 2006 entre la Defensoría y el entonces Instituto Nacional de Cultura, hoy parte del Ministerio de Cultura, establece que el Museo de la Nación se encarga de la exhibición, el montaje y la seguridad de Yuyanapaq. Es decir, la entidad obligada a cuidar la muestra es la misma que la movió sin avisar a su socio.

La CNDDHH recordó que una tercera adenda amplía por cinco años el plazo para mantenerla. "Suponemos que mantenimiento no tiene por qué demorar tanto", dijo Vargas, y pidió que Cultura y la Defensoría expliquen qué pasó.

Mirtha Vásquez denuncia ataque a la memoria

Mirtha Vasquez se pronuncia sobre la muestra Yuyanapaq

Tras conocerse el retiro de la exposición, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, se pronunció en sus redes sociales y calificó el hecho como "otro ataque a la memoria", al advertir que las fotografías "han sido retiradas y se encuentran en el suelo del Museo de la Nación".



La parlamentaria recordó que Yuyanapaq cuenta con reconocimiento oficial como lugar de la memoria y que existe un convenio que extiende la permanencia de la muestra hasta el 2031. En esa línea, resaltó las responsabilidades del Ministerio de Cultura en la gestión y supervisión de museos, y de la Defensoría del Pueblo como propietaria del archivo y garante del derecho a la verdad.



"Ambas instituciones deben esclarecer las razones del desmontaje, identificar a las autoridades que lo dispusieron y garantizar la integridad del material fotográfico, así como la restitución de la exposición. Defender Yuyanapaq es defender la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas", demandó.

Entrevista con el ministro

Ruth Luque sobre exposición Yuyanapaq

Preocupada por la situación, la senadora Ruth Luque se acercó al Ministerio de Cultura para conocer qué es lo que estaba pasando. “Constaté que algunas fotografías de la muestra Yuyanapaq se encontraban en el suelo. Solicité una reunión con el ministro de Cultura, quien me recibió y con quien sostuve un diálogo”, escribió en sus redes sociales.

Agregó que el ministro de Cultura le manifestó que se respetará el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo; no existe la intención de desactivar la muestra Yuyanapaq; el Ministerio se encuentra en un proceso de reorganización de sus espacios y la muestra permanecerá en el sexto piso.

“Le transmití la importancia histórica, educativa y simbólica de Yuyanapaq, así como la necesidad de garantizar su integridad, preservación y acceso público. Mi compromiso es continuar fiscalizando este proceso y mantener informada a la ciudadanía”, subrayó.

Convenio entre la Defensoria del Pueblo y el Ministerio de Cultura

Convenio entre la Defensoria del Pueblo y el Ministerio de Cultura



