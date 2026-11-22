Las relaciones diplomáticas rotas se arreglaron hace ya casi medio año, lo cual ha permitido a Keiko Fujimori reunirse con Claudia Sheinbaum en Shenzhen. No es una reunión clave para la diplomacia peruana, pero México es el tipo de país impredecible, de verdadero peso latinoamericano, con el que siempre conviene llevarse bien.

Por un buen tiempo nos preguntaremos por qué Sheinbaum tomó tan intenso partido por Pedro Castillo cuando este puso en marcha un golpe de Estado contra la democracia que él precisamente encarnaba. No podemos creer que haya sido afinidad ideológica con el «prosor» o algún tipo de vínculo secreto internacional.

Las versiones menos generosas con México sugieren que la cercanía a Castillo tiene algo que ver con la tolerancia de este frente al narcotráfico. La cosa es que su primera ministra sigue asilada allá, e igual la prófuga familia. México vio a los reemplazantes de Castillo como gobernantes ilegítimos e hizo campaña en ese sentido.

Una versión menos truculenta es que Sheinbaum vio en un Castillo victimizado la oportunidad de que el Distrito Federal retomara una posición destacada en América Latina, por el lado de la izquierda. No funcionó. Más que Sheinbaum, sonaron los abogados contratados para hacer una defensa continental del derrocado golpista.

Quizás el aspecto más interesante en la recuperada relación es la participación de México en la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial que también incluye a Chile y Colombia. En dólares, nuestro intercambio es bastante parejo, aunque nosotros les vendemos materias primas y, de vuelta, nos llegan productos industriales intermedios.

Todavía cabe preguntarse hasta dónde van a extenderse las simpatías de Sheinbaum por Castillo. México puede volverse lugar de acogida para los congresistas de esa tendencia que deseen oxigenarse, además de un apoyo clave en cualquier contexto electoral. En verdad, sabemos poco sobre ese afecto por el sombrero chotano.

Más allá del tête-à-tête con Xi Jinping, el paso de Fujimori por la APEC no deja más huella que el donativo chino para ayudarnos con El Niño. Su discurso no ha brillado, y hay la sospecha de que el viaje a Japón es una visita familiar. Haría bien en hacer algo así como un informe al país sobre sus actividades en el Foro Asia-Pacífico. Puede haber allí más de lo que se le está reconociendo.