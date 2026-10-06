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Lionel Messi en el día de su despedida de la selección argentina: "Llegó el momento, me voy en paz"

A pocas horas de disputar su último partido con la camiseta de la selección argentina, el histórico futbolista se pronunció a través de un emotivo video.

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de la selección argentina. Foto: Adidas
Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de la selección argentina. Foto: Adidas
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Solo quedan horas para el adiós definitivo de Lionel Messi de la selección argentina. A poco de disputar su último partido con la camiseta albiceleste, el histórico jugador de 39 años se pronunció a través de un video y le dejó un emotivo mensaje a todos sus seguidores.

La ‘Pulga’ estará presente hoy, martes 6 de octubre, en el campo de juego del Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentarse a Benín. La Asociación Argentina de Fútbol tiene programada una serie de actividades para rendirle homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia.

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Mensaje de Messi antes de su despedida de Argentina

"Llegó el momento, me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", se escucha en el clip que subió la cuenta de Adidas.

¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi?

El último amistoso de la selección argentina en la presente fecha FIFA empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (miércoles 7)
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¿Qué canal transmitirá el partido de despedida de Lionel Messi?

El encuentro entre Argentina vs Benín, que será el último baile de Lionel Messi con su selección, se podrá ver a través de Telefe, TyC Sports y DSports.

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