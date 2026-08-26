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Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

Luego de imponerse en la Copa Salta, el extécnico de Alianza Lima se pronunció sobre las chances que tienen Perú y Argentina en el próximo Campeonato Sudamericano de Vóley.

Facundo Morando logró disputar el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes durante su paso con Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Fox Sports
Facundo Morando logró disputar el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes durante su paso con Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Fox Sports
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La selección peruana de vóley regresó de su gira internacional sin poder conseguir triunfos en los tres partidos que disputó frente a Argentina. Luego de finalizar la Copa Salta 2026, Facundo Morando, entrenador de las Panteras, se refirió al nivel de la Bicolor.

El joven estratega, recordado por su exitoso ciclo en Alianza Lima, indicó que, en estos momentos, sus dirigidas se encuentran un escalón por encima de la escuadra de Antonio Rizola.

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Facundo Morando sobre el nivel de la selección peruana

"El último partido es el que más disfrute. Es ese que decís, ‘Bueno… El fruto del trabajo de todos estos años’", manifestó en diálogo con Fox Sports Argentina.

Luego de hacer un balance de los tres amistosos, Facundo Morando afirmó que a nivel mayores existe una superioridad; sin embargo, esta brecha se reduce en categorías inferiores.

"Hoy, con la selección mayor de Argentina, quizás es inferior (Perú), pero con la selección juvenil fuimos a Lima hace tres meses y fue un 3-2 muy peleado. Bueno, hoy fue un 3-0 con un equipo casi idéntico. Marca el trabajo y la proyección que tienen estas chicas desde lo técnico y lo físico", reflexionó el técnico de 38 años.

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¿Cuándo juega Perú y Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

La selección peruana debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley, torneo que otorga tres cupos al Mundial. El duelo se llevará a cabo el martes 8 de setiembre a partir de las 12.00 p. m.

Al ser consultado sobre las expectativas presentes, el entrenador dejó en claro que el gran favorito es Brasil. Además, consideró que Perú afronta un proceso de desarrollo.

"Hoy hay tres equipos en Sudamérica. Brasil está un escalón por encima del continente. Después están Colombia y Argentina, que hace bastante son muy parejos. Luego están Perú, Chile y Venezuela que atraviesan una realidad más de desarrollo", concluyó.

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