Despedida por todo lo alto: Más de 400 deportistas reciben respaldo rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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El Polideportivo 3 de la Videna fue escenario de la ceremonia de despedida de la delegación peruana que participará en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde nuestro país estará representado por más de 400 atletas que competirán en diversas disciplinas deportivas.

El acto reunió a los deportistas, a la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Miriam Ponce Vértiz; al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres; al titular del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari; así como a autoridades del sistema deportivo nacional y representantes del movimiento olímpico peruano.

Presidente del IPD, Óscar Fernández, estuvo presente en la ceremonia de despedida. Foto: IPD

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de Alexandra Grande, en karate, y David Bardalez, en levantamiento de pesas, como abanderados del Perú. Ambos integran el Programa Lima 2027 del IPD y tendrán el honor de portar el pabellón nacional durante la ceremonia inaugural de Santa Fe 2026.

"Desde el IPD seguiremos trabajando para que nuestros deportistas tengan cada vez mejores condiciones para competir y para que nuevas generaciones encuentren en el deporte una oportunidad para crecer y transformar sus vidas. Porque cuando ustedes compiten, compite el Perú", expresó Fernández Cáceres.

Asimismo, destacó que los deportistas continuarán siendo una prioridad para la institución y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo sus condiciones de preparación con miras a Lima 2027.

"Los deportistas somos resilientes y fuertes. Cada día nos levantamos para seguir adelante, muchas veces desde muy temprano, entrenando y esforzándonos para alcanzar nuestros sueños y representar al Perú de la mejor manera", expresó Alexandra Grande.

Por su parte, David Bardalez aseguró que, junto a sus compañeros, se han preparado intensamente para llegar a estos Juegos en las mejores condiciones. "Para mí es un honor y un motivo de orgullo ser uno de los abanderados del Perú", señaló.

IPD se reunió con deportistas previo a los Juegos Suramericanos 2026. Foto: IPD

Una nueva cita internacional

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina, con Santa Fe y Rosario como sedes principales, además de Rafaela y las subsedes de Buenos Aires y Mar del Plata.

El evento reunirá a delegaciones de 15 países. Perú competirá en deportes como atletismo, natación, gimnasia, surf, vela, ciclismo, judo, karate, taekwondo y levantamiento de pesas, entre otros.

Santa Fe 2026 constituye una importante evaluación competitiva en el camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La actuación de la delegación permitirá medir el nivel de preparación de los atletas peruanos frente a los mejores representantes de Sudamérica.