Ángelo Caro, el skater peruano que apunta al oro en Santa Fe 2026 con la mira en el ciclo olímpico

El deportista también proyecta sus próximos objetivos en Lima 2027 y Los Ángeles 2028 | FOTO: IPD

El deportista también proyecta sus próximos objetivos en Lima 2027 y Los Ángeles 2028 | FOTO: IPD

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Después de lograr la medalla de plata en el Mundial de Skateboarding Street de Sao Paulo, Ángelo Caro vuelve a ponerse la camiseta de Perú para competir en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El skater peruano llega al torneo como una de las principales figuras de la delegación nacional.

"Quiero darle una medalla al Perú, pero también disfrutar de la competencia y de lo que más me apasiona, que es el skateboarding", declaró Caro, quien ve el aumento de las expectativas como un impulso para seguir creciendo en su trayectoria.

El subcampeón mundial sostiene que los resultados conseguidos en los últimos años son un aliciente para seguir desarrollándose y encarar nuevos retos con más seguridad.

Además, el deportista piensa en sus próximos desafíos: Lima 2027 y Los Ángeles 2028. "Competir en casa será algo muy especial. Poder compartir esa experiencia con la familia y con el público peruano será una gran motivación", afirmó.

Su más reciente plata en el Mundial de Skateboarding Street de Sao Paulo ratificó su avance en la élite internacional y le permitió conservar el 4.° puesto del ranking mundial de World Skate en la modalidad Street.

Caro resaltó el apoyo que recibe mediante el Programa Lima 2027 del IPD. "Es una tranquilidad, una motivación, pero sobre todo mucha seguridad también para poder dedicarme al cien por ciento a mi deporte y poder saber que tengo ese apoyo y que estamos yendo juntos de la mano", destacó.

El deportista participó en la ceremonia de despedida de la delegación peruana que tomará parte en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, evento que reunirá a representantes de 15 países del continente.

Más allá de los resultados, Caro quiere servir de ejemplo para las nuevas generaciones. "Sean constantes, crean en ustedes mismos y disfruten lo que hacen. Cuando existe pasión y perseverancia, los resultados llegan", expresó.

Beneficios del Programa Lima 2027

El Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ofrece respaldo económico a deportistas y paradeportistas a través de subvenciones para entrenamientos, competencias y preparación integral, con la finalidad de reforzar el alto rendimiento de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En la actualidad, beneficia a más de 80 deportistas y paradeportistas, y se ha convertido en una herramienta estratégica del IPD para que los representantes nacionales afronten la máxima cita deportiva del continente en mejores condiciones y con mayores opciones de éxito.