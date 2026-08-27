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América Multimedia transmitirá partidos de Perú en las Eliminatorias al Mundial 2030 tras acuerdo con la FPF

América Multimedia y la FPF firmaron un convenio que incluye a las selecciones masculinas, femeninas y juveniles, además de otras competencias.

Los partidos de Perú rumbo a las Eliminatorias serán transmitidos por América.
Los partidos de Perú rumbo a las Eliminatorias serán transmitidos por América. | composición LR
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La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y América Multimedia suscribieron un convenio que permitirá acercar a los aficionados las principales actividades del fútbol peruano a través de las plataformas de la empresa. El acuerdo contempla los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, además de encuentros de las categorías juveniles y del combinado femenino.

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El convenio también incluye la transmisión de la Copa de la Liga, la Liga Femenina y los próximos amistosos de la selección peruana, previstos para fines de septiembre e inicios de octubre. De esta manera, la alianza busca ampliar la cobertura de las diferentes competiciones y equipos que forman parte de la FPF.

América Multimedia transmitirá los partidos de Perú

Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, destacó el alcance del acuerdo y señaló que la empresa acompañará a la selección peruana durante su camino hacia las Eliminatorias del Mundial 2030.

“Estamos llevando todo el camino de la selección de clasificación y obviamente el buen desempeño que tendrá en el Mundial 2030. Por otro lado, tenemos alrededor, como decía muy bien Agustín, todas las demás selecciones, la selección femenil, las selecciones juveniles, tenemos la Copa de la Liga, tenemos la Liga Femenina, tenemos muchas cosas importantes dentro de este acuerdo que es muy importante para nosotros”, señaló.

El ejecutivo también hizo un llamado a los hinchas peruanos para respaldar al combinado nacional durante este nuevo proceso.

“Al final del día le estamos llevando a todos los peruanos el producto que más les gusta, que es el fútbol, y la selección es muy importante. Yo quiero invitar en este momento a todos los hinchas peruanos a que apoyen, a que apoyemos juntos a la selección”, manifestó.

FPF destaca compromiso de América Multimedia

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, resaltó que la alianza no se limita a la selección absoluta masculina, sino que también contempla el acompañamiento de los equipos femeninos y juveniles.

El titular de la FPF sostuvo que el objetivo es impulsar un proyecto integral para el desarrollo del fútbol peruano y acercar sus diferentes competencias a los aficionados de todo el país.

Lozano destacó además la disposición mostrada por América Multimedia para formar parte de este proyecto. “América Multimedia tiene la voluntad, tiene el interés” de acompañar a las selecciones nacionales, afirmó.

El dirigente también resaltó el compromiso de la empresa con el desarrollo del deporte y con la infraestructura relacionada con las actividades de la Federación.

Finalmente, explicó que la decisión de suscribir el convenio no estuvo determinada únicamente por factores económicos, sino por la confianza mostrada hacia el proyecto. “Se trata del compromiso, del interés, del amor, de las ganas, de que creas en el proyecto”, sostuvo Lozano.

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