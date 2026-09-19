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Leyendas del fútbol peruano abren sus vitrinas: Nolberto Solano, Percy Olivares y Jorge Soto subastan sus colecciones de camisetas

[En exclusivo] Los referentes de la selección peruana subastan distintas camisetas que intercambiaron con figuras mundiales de la talla de Zinedine Zidane y Roberto Carlos.

Colección de camisetas de Jorge Soto. Foto: Dream Auctions
Colección de camisetas de Jorge Soto. Foto: Dream Auctions
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Hay camisetas que no se guardan, se atesoran. Las que se intercambiaron en el túnel después de un partido, las que se sudaron defendiendo a un club o a una selección, las que cuentan una época entera. Hoy, tres nombres grabados en la memoria del hincha peruano deciden compartir esa historia: Percy Olivares, Jorge Soto y Nolberto Solano ponen en subasta sus colecciones personales en The Beautiful Game, la subasta global de Dream Auctions.

Las piezas recorren las carreras de tres referentes de la selección peruana que marcaron a una generación. Camisetas de sus clubes, recuerdos de sus años con la blanquirroja y, sobre todo, esas prendas que llegaron a sus manos como gesto de respeto entre rivales: camisetas intercambiadas con figuras como Zinedine Zidane y Roberto Carlos, entre otros grandes del fútbol mundial.

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"Detrás de cada una de estas camisetas hay un partido, un rival y una historia que el hincha recuerda como si fuera ayer. Que Percy, Jorge y Ñol hayan confiado en nosotros para compartir sus colecciones es un honor, y una oportunidad única para que esa memoria pase a manos de quienes la van a cuidar con el mismo cariño", señaló Alejandro Burgos, director de Dream Auctions.

Además de las colecciones de los tres exseleccionados peruanos, The Beautiful Game reúne otros 170 lotes con piezas de algunos de los mejores jugadores de la historia, de distintas épocas y ligas del mundo. Todas las piezas cuentan con certificado de autenticidad de Dream Auctions.

La subasta ya está abierta y se puede pujar en www.thedreamauctions.com hasta el 3 de octubre.

Sobre Dream Auctions

Dream Auctions es la casa de subastas líder en memorabilia deportiva en Latinoamérica. A la fecha ha subastado más de 4.000 piezas de colección y se dedica a preservar y poner en valor objetos que forman parte de la historia del deporte.

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