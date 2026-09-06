Minuto 6: Golazo de Lamine Yamal. El habilidoso atacante define de manera brillante dentro del área de Valencia. Barcelona pasa a ganar 1-0 en Mestalla.

Minuto 22: Gran jugada de Lamine Yamal en el área que termina en remate de Fermín para poner el segundo gol del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia.

Culmina la primera mitad del partido entre Barcelona y Valencia. El conjunto 'culé' gana 2-0.

VER Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Mestalla por un duelo clave en LaLiga. El cotejo empezará a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga 10:11 ¡Final del primer tiempo! Culmina la primera mitad del partido entre Barcelona y Valencia. El conjunto 'culé' gana 2-0. 10:05 Tarjeta amarilla en Barcelona Minuto 45+2: Pau Cubarsí es amonestado con tarjeta amarilla. 10:04 Se juega el tiempo adicional Minuto 45: El árbitro señala 7 minutos de tiempo adicional en el primer tiempo. 10:02 ¡La tuvo Barcelona! Minuto 40: Fermín tuvo la oportunidad de alargar el marcador. El futbolista de Barcelona remató y estrelló su disparo al poste izquierdo. 09:50 ¡Polémica en área de Barcelona! Minuto 33: Cayó Aranaut Danjuma en área de Barcelona, pero el árbitro indica que no hay falta. 09:47 Cambio en Barcelona Minuto 29: Se retira Eric García e ingresa Jules Koundé. 09:46 Eric García pidió asistencia médica Minuto 26: Tras una fuerte entrada, Eric García, futbolista de Barcelona, pidió asistencia médica. 09:41 ¡Goooooooooooool de Barcelona! Minuto 22: Gran jugada de Lamine Yamal en el área que termina en remate de Fermín para poner el segundo gol del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia. 09:34 ¡La tuvo Valencia! Minuto 17: Valencia llegó en ataque y Javi Guerra estuvo cerca de marcar el empate, pero previamente hubo posición adelantada. 09:29 ¡Gol anulado a Barcelona! Minuto 10: Tras la revisión en el VAR, el árbitro anula el gol de Barcelona por posición adelantada de Lamine Yamal. El encuentro sigue 1-0. 09:27 ¡Goooooooooooool de Barcelona! Minuto 9: Nuevamente Lamine Yamal. Gran definición del joven futbolista para poner el segundo del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia. 09:24 ¡Goooooooooooool de Barcelona! Minuto 6: Golazo de Lamine Yamal. El habilidoso atacante define de manera brillante dentro del área de Valencia. Barcelona pasa a ganar 1-0 en Mestalla. 09:18 ¡Inició el partido! Ya juegan Barcelona y Valencia por LaLiga de España. 09:14 ¡Salen los equipos! Los futbolistas de Barcelona y Valencia salen al terreno de juego. 09:00 Continúa el calentamiento Los equipos de Barcelona y Valencia vienen terminando de realizar el calentamiento respectivo previo al inicio del partido. 08:18 Alineación confirmada de Valencia Dimitrievski; Maffeo, Martínez, Pepelu, Diakhaby, Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Danjuma y Guerra. 08:17 Alineación confirmada de Barcelona J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha. 08:07 Posible alineación de Valencia Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma. 08:07 Posible alineación de Barcelona Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon. 08:07 Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito. Betano: gana Barcelona (1,28), empate (5,70), gana Valencia (9,30)

Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (9,50)

Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Valencia (9,50)

1XBet: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (10,00)

Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (6,25), gana Valencia (9,50)

Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,00), gana Valencia (9,00). 08:05 Convocados de Barcelona Esta es la lista de futbolistas convocados en Barcelona para enfrentar a Valencia. 08:02 ¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online? Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes. 08:02 ¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia? En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. 07:56 Horarios internacionales Si no te encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios. México: 8.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m. 07:55 ¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia? El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana). 07:53 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Barcelona vs Valencia por LaLiga de España.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar la caída del Real Madrid. En caso de imponerse ante el equipo 'che', serán los únicos líderes del torneo.

FC Barcelona vs Valencia: horarios

El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

México: 8.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

FC Barcelona vs Valencia: alineaciones oficiales

Así formarían ambos equipos para el cuarto encuentro oficial de los culés en la temporada.

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma .

¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.