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Barcelona vs Valencia EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga de España vía DSports

Los blaugranas tienen la gran oportunidad de convertirse en los únicos líderes de LaLiga de España. Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs Valencia.

Barcelona

Barcelona

2
0

Valencia

Barcelona busca ubicarse como único líder del campeonato. Foto: FC Barcelona
Barcelona busca ubicarse como único líder del campeonato. Foto: FC Barcelona

MOMENTOS DESTACADOS

10:11
¡Final del primer tiempo!

Culmina la primera mitad del partido entre Barcelona y Valencia. El conjunto 'culé' gana 2-0.

09:41
¡Goooooooooooool de Barcelona!

Minuto 22: Gran jugada de Lamine Yamal en el área que termina en remate de Fermín para poner el segundo gol del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia.

09:24
¡Goooooooooooool de Barcelona!

Minuto 6: Golazo de Lamine Yamal. El habilidoso atacante define de manera brillante dentro del área de Valencia. Barcelona pasa a ganar 1-0 en Mestalla.

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VER Barcelona vs Valencia EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Mestalla por un duelo clave en LaLiga. El cotejo empezará a partir de las 9.15 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga

10:11
6/9/2026

¡Final del primer tiempo!

Culmina la primera mitad del partido entre Barcelona y Valencia. El conjunto 'culé' gana 2-0.

10:05
6/9/2026

Tarjeta amarilla en Barcelona

Minuto 45+2: Pau Cubarsí es amonestado con tarjeta amarilla.

10:04
6/9/2026

Se juega el tiempo adicional

Minuto 45: El árbitro señala 7 minutos de tiempo adicional en el primer tiempo.

10:02
6/9/2026

¡La tuvo Barcelona!

Minuto 40: Fermín tuvo la oportunidad de alargar el marcador. El futbolista de Barcelona remató y estrelló su disparo al poste izquierdo.

09:50
6/9/2026

¡Polémica en área de Barcelona!

Minuto 33: Cayó Aranaut Danjuma en área de Barcelona, pero el árbitro indica que no hay falta.

09:47
6/9/2026

Cambio en Barcelona

Minuto 29: Se retira Eric García e ingresa Jules Koundé.

09:46
6/9/2026

Eric García pidió asistencia médica

Minuto 26: Tras una fuerte entrada, Eric García, futbolista de Barcelona, pidió asistencia médica.

09:41
6/9/2026

¡Goooooooooooool de Barcelona!

Minuto 22: Gran jugada de Lamine Yamal en el área que termina en remate de Fermín para poner el segundo gol del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia.

09:34
6/9/2026

¡La tuvo Valencia!

Minuto 17: Valencia llegó en ataque y Javi Guerra estuvo cerca de marcar el empate, pero previamente hubo posición adelantada.

09:29
6/9/2026

¡Gol anulado a Barcelona!

Minuto 10: Tras la revisión en el VAR, el árbitro anula el gol de Barcelona por posición adelantada de Lamine Yamal. El encuentro sigue 1-0.

09:27
6/9/2026

¡Goooooooooooool de Barcelona!

Minuto 9: Nuevamente Lamine Yamal. Gran definición del joven futbolista para poner el segundo del partido. Barcelona vence 2-0 a Valencia.

09:24
6/9/2026

¡Goooooooooooool de Barcelona!

Minuto 6: Golazo de Lamine Yamal. El habilidoso atacante define de manera brillante dentro del área de Valencia. Barcelona pasa a ganar 1-0 en Mestalla.

09:18
6/9/2026

¡Inició el partido!

Ya juegan Barcelona y Valencia por LaLiga de España.

09:14
6/9/2026

¡Salen los equipos!

Los futbolistas de Barcelona y Valencia salen al terreno de juego.

09:00
6/9/2026

Continúa el calentamiento

Los equipos de Barcelona y Valencia vienen terminando de realizar el calentamiento respectivo previo al inicio del partido.

08:18
6/9/2026

Alineación confirmada de Valencia

Dimitrievski; Maffeo, Martínez, Pepelu, Diakhaby, Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Danjuma y Guerra.

08:17
6/9/2026

Alineación confirmada de Barcelona

J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Rodri; Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

08:07
6/9/2026

Posible alineación de Valencia

Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma.

08:07
6/9/2026

Posible alineación de Barcelona

Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon.

08:07
6/9/2026

Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.

  • Betano: gana Barcelona (1,28), empate (5,70), gana Valencia (9,30)
  • Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (9,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Valencia (9,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (10,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (6,25), gana Valencia (9,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,00), gana Valencia (9,00).
08:05
6/9/2026

Convocados de Barcelona

Esta es la lista de futbolistas convocados en Barcelona para enfrentar a Valencia.

08:02
6/9/2026

¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

08:02
6/9/2026

¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar.

07:56
6/9/2026

Horarios internacionales

Si no te encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios.

  • México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.
07:55
6/9/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia?

El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

07:53
6/9/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Barcelona vs Valencia por LaLiga de España.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar la caída del Real Madrid. En caso de imponerse ante el equipo 'che', serán los únicos líderes del torneo.

PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sobre una posible final de Copa Sudamericana: "Le voy a ganar a Boca"

lr.pe

FC Barcelona vs Valencia: horarios

El FC Barcelona vs Valencia por la cuarta fecha de la liga española se juega desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

  • México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el FC Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

FC Barcelona vs Valencia: alineaciones oficiales

Así formarían ambos equipos para el cuarto encuentro oficial de los culés en la temporada.

  • FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí; Espart; Rodri, Bernal; Adeyemi, Fermín, Raphinha; Gordon.
  • Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guerra, Dieng, Sato; Danjuma.

¿Cómo ver FC Barcelona vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Pronóstico de FC Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.

  • Betano: gana Barcelona (1,28), empate (5,70), gana Valencia (9,30)
  • Betsson: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (9,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,29), empate (6,00), gana Valencia (9,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,32), empate (6,30), gana Valencia (10,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (6,25), gana Valencia (9,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,30), empate (6,00), gana Valencia (9,00).
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