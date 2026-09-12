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Deportes

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley, LaLiga de España y el clásico del fútbol peruano.

Programación de los partidos de hoy, sábado 12 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1/FPV
Programación de los partidos de hoy, sábado 12 de setiembre. Foto: composición LR/Liga 1/FPV
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 12 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Liga 1, Sudamericano de Vóley). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana de vóley se juega su última opción para seguir en la pelea por clasificar al Mundial. Por otra parte, todas las miradas se posarán en el clásico entre Alianza Lima y Universitario.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura

lr.pe

Partidos de HOY en la Liga 1

  • Los Chankas vs FC Cajamarca
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • CD Moquegua vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Racing Santander vs Deportivo Alavés
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Osasuna vs Espanyol
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Madrid vs Rayo Vallecano
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

Partidos de la Premier League HOY

  • Chelsea vs Hull City
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Liverpool vs Fulham
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Sunderland vs Arsenal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley

  • Argentina vs Venezuela
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Brasil vs Chile
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Perú vs Colombia
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Latina TV, YouTube CSV

PUEDES VER: Alianza Lima rompe el mercado para el Mundial de Clubes de Vóley: rumana Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul

lr.pe

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Estudiantes vs Platense
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney+
  • Atlético Tucumán vs River Plate
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports, ESPN 5

Partidos del Brasileirao HOY

  • Atlético Mineiro vs Fluminense
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz Internacional
  • Gremio vs Vasco da Gama
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz Internacional
  • Palmeiras vs São Paulo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz Internacional
  • Santos vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: SporTV, Premiere, Fanatiz Internacional.
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