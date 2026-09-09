Alianza Lima - Universitario: árbitro confirmado, horario y canal para ver el clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por segunda ocasión en al temporada. Foto: Liga 1

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por segunda ocasión en al temporada. Foto: Liga 1

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Alianza Lima y Universitario de Deportes se verán las caras en un clásico que puede marcar el destino del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Pablo Guede se están quedando sin margen de error y necesitan un triunfo para seguir en la lucha por el certamen, mientras que el elenco de Héctor Cúper buscará una victoria que le permita alcanzar la punta.

A pocos días del duelo entre compadres, ya se confirmó a los árbitros encargados de impartir justicia en el cotejo de la novena jornada del campeonato.

Árbitro del clásico Alianza Lima - Universitario

Micke Palomino fue designado por la Conar como árbitro principal del Alianza Lima vs Universitario. Esta será su primera vez al mando de un clásico del fútbol peruano.

Árbitro principal: Micke Palomino

Asistente 1: Michael Orue

Asistente 2: Stephen Atoche

Cuarto árbitro: Alexander Zapata

VAR: Alejandro Villanueva

AVAR: Raúl López

QM: Romel López

¿Cuándo se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se jugará el sábado 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario con capacidad para albergar a 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por el Clausura?

El partido entre Alianza Lima y la U se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios para seguirlo desde otra parte del mundo.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 13/09)

¿Qué canal transmite el clásico del fútbol peruano?

La transmisión de Alianza Lima vs Universitario estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local. Asimismo, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República.



