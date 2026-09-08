Alianza Lima confirmó su presencia en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: ¿por qué fue el último clasificado al torneo?

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Alianza Lima disputará por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes de Vóley Femenino. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó la participación del equipo blanquiazul en el torneo. Sin embargo, su clasificación tiene una particularidad: las 'íntimas' terminaron terceras en el Sudamericano de Clubes 2026 y originalmente, no obtuvieron uno de los dos cupos disponibles para el certamen.

Las actuales tricampeonas del vóley peruano consiguieron su boleto gracias a una modificación en la distribución de plazas para el certamen mundial. En el Sudamericano de Clubes 2026, los dos primeros lugares fueron para Sesi Bauru y Osasco, ambos de Brasil, que obtuvieron inicialmente la clasificación al Mundial.

Alianza Lima oficializó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley. Foto: Alianza Lima

¿Por qué Alianza Lima fue el último clasificado al Mundial de Clubes de Vóley?

La explicación por la cual Alianza Lima participará en el torneo es por el club Osasco. La institución brasileña, además de haber obtenido el subcampeonato sudamericano, fue designada como sede del Mundial de Clubes 2026. Al tener asegurada su presencia por ser anfitrión y, al mismo tiempo, contar con la clasificación deportiva obtenida en el Sudamericano, se generó un cupo adicional.

Ese lugar terminó siendo otorgado a Alianza Lima, que fue confirmado como participante del Mundial pese a haber finalizado tercero en el torneo continental. Ahora, las blanquiazules integrarán el Grupo A junto a Osasco (Brasil), NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) y Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía).

¿Cuándo inicia el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

El Mundial de Clubes de Vóley 2026 arrancará el 8 de diciembre y culminará el 13 del mismo mes. La sede del certamen será la ciudad de São Paulo, Brasil, y contará con la participación de ocho equipos en todo el torneo.