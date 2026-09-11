Horacio Melgarejo protagoniza tenso momento con periodista tras triunfo de Cienciano: “Te voy a corregir”

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El estadio Inca Garcilaso de la Vega se pintó de rojo la noche de este jueves 10 de septiembre. Cienciano volvió a hacerse fuerte en casa y derrotó 2-0 a Montevideo City Torque por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una jornada que dejó al conjunto cusqueño con una importante ventaja para afrontar la vuelta en Uruguay.

Cristian Souza y Maximiliano Amondarain fueron los encargados de hacer estallar al público cusqueño, con los tantos que le dieron el triunfo al equipo dirigido por Horacio Melgarejo. Ahora, el 'Papá' deberá defender su ventaja en Montevideo para buscar su clasificación a las semifinales del torneo internacional.

Horacio Melgarejo protagonizó tenso momento con periodista

Tras el pitazo final, Horacio Melgarejo ofreció una conferencia de prensa para analizar la actuación de sus dirigidos. Sin embargo, más allá del balance del encuentro, el DT argentino protagonizó un particular intercambio con un periodista que le consultó por las ocasiones de gol que el equipo no pudo concretar. Fiel a su estilo, el técnico decidió corregir la forma en la que había sido planteada la pregunta.

“Te voy a corregir porque te aprecio. Cuando uno falla situaciones de gol, no es que fallamos el gol, porque si haces gol, es gol. Cuando el arquero lo ataja, son atajadas de situaciones de gol. ¿Está bien así, te gusta? Hay que hablar con más propiedad, hay que prepararse”, sostuvo el entrenador.

En esa misma línea, el argentino reconoció que sus dirigidos tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja. Asimismo, destacó las intervenciones del arquero y la defensa de Montevideo City Torque, aunque consideró que su equipo fue el que buscó el triunfo durante gran parte del compromiso.

No baja la guardia

Pese al triunfo en Cusco, Melgarejo evitó dar por sentenciado el próximo encuentro en Uruguay. Aseguró que el resultado no cambia el respeto que mantiene por el conjunto uruguayo y recordó que todavía queda un partido por disputar.

“La llave no está cerrada ni con un 10-0, hay que respetar a los rivales porque no todas las veces vamos a poder ganar con más goles porque el rival también juega, también estudia, entrena y se prepara”, agregó.