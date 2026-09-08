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Yanlis Féliz tras fichar por la Universidad San Martín: "Uno de los más grandes del vóley peruano"

La Universidad San Martín dio el golpe en el mercado con la contratación de la exjugadora de Alianza Lima. Las santas vienen armando un poderoso equipo para la Liga Peruana de Vóley.

Yanlis Féliz jugará por su segundo club en la Liga Peruana de Vóley. Foto: USMP
Yanlis Féliz jugará por su segundo club en la Liga Peruana de Vóley. Foto: USMP
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La Universidad San Martín quiere cortar la hegemonía de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley y viene armando un equipazo para el inicio de la competición. El conjunto santo rompió el mercado con el fichaje de la dominicana Yanlis Féliz.

La opuesta de 26 años es muy recordada por su breve paso en Alianza Lima, pues anotó el punto que le permitió a las blanquiazules derrotar a la USMP en la final y adjudicarse el tricampeonato en la temporada pasada.

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Yanlis Féliz tras fichar por San Martín

Luego de confirmarse su incorporación, Yanlis Féliz se mostró contenta por arribar al cuadro dirigido por Martín Ambrosini.

“(…) Estoy muy feliz y emocionada de llegar a la Universidad San Martín. Es un nuevo y lindo reto en mi carrera y estoy feliz de formar parte de uno de los más grandes del vóley peruano. Nos vemos pronto”, mencionó en una historia de Instagram.

Por su parte, la institución le dio la bienvenida con un afectuoso mensaje: “¡Bienvenida a tu nueva casa, Yanlis! La internacional voleibolista dominicana 🇩🇴 es nueva jugadora USMP para afrontar la liga nacional superior. ¡Hagamos historia!”.

Refuerzos de San Martín para la Liga Peruana de Vóley

San Martín es uno de los clubes que más se reforzó para el arranque de la Liga Peruana de Vóley. Hasta el momento, anunciaron las incorporaciones de Alexandra Machado (central), Kari Zumach (opuesta), Meegan Hart (central), Emily Zinger (opuesta), María Fernanda López (central) y Yanlis Féliz (opuesta).

PUEDES VER: Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley?

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se llevará a cabo a partir del 18 de octubre. Se espera que en los próximos días la FPV confirme los clubes participantes y las bases del torneo.

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