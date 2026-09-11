Partidos de hoy, viernes 11 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los partidos de este viernes 11 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes inicia la novena jornada en el Torneo Clausura con grandes encuentros: UTC vs Juan Pablo II y Cusco vs Melgar. En España, Sevilla vs Valencia, mientras que Venezia y Fiorentina jugarán en el fútbol italiano. Uno de los partidos más atractivos del día será el duelo entre Union Berlin y Schalke en la Bundesliga de Alemania.

PUEDES VER: Periodista peruano protagoniza insólita caída durante la previa del Cienciano ante Montevideo City Torque

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

UTC vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Melgar

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Atlético Andahuaylas vs Melgar

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Killas vs Defensores

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Union Berlin vs Schalke

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Sevilla vs Valencia

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Stade Rennais vs Marsella

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Venezia vs Fiorentina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Newell’s vs Vélez Sarsfield

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ViX

Boca Jrs. vs Central Córdoba

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY