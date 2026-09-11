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Deportes

Partidos de hoy, viernes 11 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.

Fiorentina, Cusco FC y Union Berlin juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/Cusco FC/Bundesliga/composición LR
Fiorentina, Cusco FC y Union Berlin juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Serie A/Cusco FC/Bundesliga/composición LR
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Los partidos de este viernes 11 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes inicia la novena jornada en el Torneo Clausura con grandes encuentros: UTC vs Juan Pablo II y Cusco vs Melgar. En España, Sevilla vs Valencia, mientras que Venezia y Fiorentina jugarán en el fútbol italiano. Uno de los partidos más atractivos del día será el duelo entre Union Berlin y Schalke en la Bundesliga de Alemania.

PUEDES VER: Periodista peruano protagoniza insólita caída durante la previa del Cienciano ante Montevideo City Torque

lr.pe

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • UTC vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs Melgar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Atlético Andahuaylas vs Melgar
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Killas vs Defensores
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Union Berlin vs Schalke
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Sevilla vs Valencia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Stade Rennais vs Marsella
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Venezia vs Fiorentina
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Newell’s vs Vélez Sarsfield
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ViX
  • Boca Jrs. vs Central Córdoba
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Coritiba vs Athletico-PR
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: SporTV
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