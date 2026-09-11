Partidos de hoy, viernes 11 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.
- Cienciano vs Montevideo City Torque
- Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Los partidos de este viernes 11 de setiembre resaltan los encuentros en la Liga 1 de Perú, Bundesliga de Alemania, LaLiga española, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este viernes inicia la novena jornada en el Torneo Clausura con grandes encuentros: UTC vs Juan Pablo II y Cusco vs Melgar. En España, Sevilla vs Valencia, mientras que Venezia y Fiorentina jugarán en el fútbol italiano. Uno de los partidos más atractivos del día será el duelo entre Union Berlin y Schalke en la Bundesliga de Alemania.
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Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY
- UTC vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Melgar
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Atlético Andahuaylas vs Melgar
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Killas vs Defensores
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Union Berlin vs Schalke
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Sevilla vs Valencia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Stade Rennais vs Marsella
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Venezia vs Fiorentina
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Newell’s vs Vélez Sarsfield
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Defensa y Justicia vs Gimnasia Mendoza
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ViX
- Boca Jrs. vs Central Córdoba
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Coritiba vs Athletico-PR
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: SporTV