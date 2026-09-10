Periodista peruano protagoniza insólita caída durante la previa del Cienciano ante Montevideo City Torque

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El periodista deportivo Rodrigo Morales se convirtió en uno de los protagonistas de la previa del esperado duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mientras realizaba la cobertura desde Cusco, el comunicador sufrió una inesperada caída que rápidamente llamó la atención de los aficionados y se hizo viral en redes sociales.

Rodrigo Morales realizaba su trabajo periodístico en medio del ambiente previo al encuentro internacional cuando ocurrió el incidente. La caída, completamente inesperada, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada antes del partido.

Periodista peruano protagoniza insólita caída durante la previa del Cienciano vs Montevideo City Torque

El comunicador realizaba su trabajo previo al compromiso internacional cuando, de manera inesperada, terminó en el suelo. Esta situación ocurrió en medio del ambiente de expectativa que se vive en Cusco por el enfrentamiento entre el cuadro imperial y el conjunto uruguayo.

Mientras se encontraba realizando la cobertura del encuentro, Rodrigo Morales sufrió una insólita caída que quedó registrada en video. Lejos de detener la cobertura, el comunicador continuó con su trabajo y siguió informando sobre todos los detalles del cotejo. Esta situación tomó por sorpresa tanto a quienes se encontraban alrededor como a los conductores de la transmisión.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El encuentro Cienciano vs Montevideo City Torque se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.