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Con Alianza Lima, ¿cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

Las vigentes tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley disputarán por segunda ocasión en su historia el torneo más prestigioso de la temporada.

Alianza Lima disputará 2 torneos internacionales en la próxima temporada. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima disputará 2 torneos internacionales en la próxima temporada. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima volverá a decir presente en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Las vigentes tricampeonas de la Liga Peruana obtendrán la clasificación gracias al tercer lugar que obtuvieron en el Sudamericano de Clubes. De acuerdo con el reporte del portal Puro Vóley, la FIVB (Federación Internacional de Volleyball) hará el anuncio oficial en las próximas semanas.

Las íntimas tendrán la ocasión de medirse frente a los mejores equipos del planeta por segunda ocasión en su historia, pues el año pasado estuvieron presentes en el certamen más prestigioso de la temporada.

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¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

La próxima edición del Mundial de Clubes de Vóley 2026 se realizará en la ciudad de São Paulo, Brasil, entre el 8 y el 13 de diciembre.

Clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima obtuvo la clasificación al Mundial de Clubes gracias a la ampliación de cupos. Osasco y Sesi se quedaron con las dos plazas que entregaba el Sudamericano; sin embargo, el primero fue designado como anfitrión. Este escenario generó la reasignación de una plaza, la cual será para las blanquiazules.

  • Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil - Anfitrión)
  • Sesi Vôlei Bauru (Brasil - campeón sudamericano)
  • Alianza Lima (Perú - tercer lugar del Sudamericano)
  • VakıfBank İstanbul (Turquía - campeón de Europa)
  • Eczacıbaşı Dynavit İstanbul (Turquía - subcampeón de Europa)
  • NEC Red Rockets Kawasaki (Japón - campeón de Asia)
  • Nakhon Ratchasima (Tailandia - subcampeón de Asia)
  • Al-Ahly SC (Egipto - campeón de África)

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¿Cómo le fue a Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025?

En su primera participación, las victorianas no pudieron avanzar a semifinales y culminaron en el tercer lugar del grupo A. Su desempeño les permitió adjudicarse el sexto lugar de la tabla general.

  • Alianza Lima 0-3 Osasco (Brasil)
  • Alianza Lima 3-1 Zhetysu VC (Kazajistán)
  • Alianza Lima 0-3 Savino del Bene Scandicci (Italia).
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