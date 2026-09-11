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Agosto rompe récord y se convierte en el mes más cálido a nivel global desde que existen registros

Copernicus reportó una temperatura media de 16,96 °C durante agosto, por encima del récord de julio de 2023. Europa occidental también tuvo su verano más cálido desde que existen registros.

Agosto de 2026 se convierte en el mes más cálido a nivel global, alcanzando una temperatura media de 16,96 °C, superando el récord de julio de 2023, según Copernicus.
Agosto de 2026 se convierte en el mes más cálido a nivel global, alcanzando una temperatura media de 16,96 °C, superando el récord de julio de 2023, según Copernicus. | Composición IA
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Agosto de 2026 se convirtió en el mes más cálido a nivel global desde que existen registros, según el boletín mensual del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. La temperatura media del aire en superficie alcanzó los 16,96 °C, superando ligeramente el récord anterior de 16,95 °C registrado en julio de 2023.

El nuevo máximo se produjo en un mes marcado por olas de calor y temperaturas extremas en distintas partes del planeta. De acuerdo con Copernicus, agosto estuvo 0,85 °C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020 y 1,65 °C por encima de la estimación para el periodo preindustrial.

Con este registro, agosto se convirtió además en el primer mes desde noviembre del año pasado en superar nuevamente el umbral de 1,5 °C de calentamiento respecto de la era preindustrial.

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Europa occidental registra su verano más cálido

El calor también alcanzó niveles excepcionales en Europa. El verano que terminó en agosto fue el más cálido registrado en Europa occidental, con una temperatura media 2,54 °C por encima del promedio.

La cifra superó el récord anterior, correspondiente al verano de 2003, cuando la anomalía de temperatura fue de 1,98 °C. Para el conjunto del continente europeo, en cambio, este fue el tercer verano más cálido, después de los registrados en 2022 y 2024.

Durante agosto, varias olas de calor prolongaron un periodo de temperaturas extremas que ya había comenzado en mayo. En distintas zonas de Europa, este escenario estuvo acompañado por una sequía extendida que afectó incluso a grandes ríos.

El Rin, el Danubio y el Vístula registraron niveles de agua excepcionalmente bajos a lo largo de sus cursos, según Copernicus.

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lr.pe

El océano también alcanza temperaturas récord

El calentamiento no se limitó a la superficie terrestre. En agosto se registró una temperatura media de 21,07 °C en la superficie de los océanos, la cifra más alta para este mes y similar al récord general registrado en marzo de 2024.

Además, la temperatura diaria global más alta del agua en superficie fuera de los océanos polares alcanzó los 21,11 °C, otro máximo registrado durante el mes.

Las aguas también presentaron temperaturas especialmente elevadas en la costa atlántica y el Mediterráneo occidental, donde se produjeron intensas olas de calor marinas. En el Pacífico tropical, el calentamiento estuvo acompañado por el fortalecimiento del fenómeno El Niño.

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), señaló que agosto fue tanto el agosto más cálido como el mes más cálido jamás registrado.

La especialista advirtió que los datos reflejan cómo el cambio climático está intensificando los extremos de temperatura tanto en la atmósfera como en los océanos, con impactos cada vez mayores sobre las poblaciones, las economías y los ecosistemas.

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