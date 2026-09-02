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Universitario - Comerciantes Unidos: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentarán este sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental por la octava jornada del Torneo Clausura.

Universitario recibe a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. Foto: Universitario/Comerciantes Unidos/composición LR
Universitario recibe a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. Foto: Universitario/Comerciantes Unidos/composición LR
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Universitario va por el liderato en el Torneo Clausura 2026. El cuadro crema recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. Actualmente, el equipo dirigido por Héctor Cúper marcha en el segundo lugar de la tabla con 16 unidades al igual que Deportivo Garcilaso, quien está arriba por diferencia de goles.

Por el lado del conjunto cutervino, busca acercarse a los primeros lugares de la tabla, luego de haber caído en su último partido de local por 3-2 ante FC Cajamarca. En cuanto a los enfrentamientos directos entre ambos equipos, Universitario siempre ha salido victorioso ante Comerciantes Unidos jugando en su estadio.

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¿Cuándo juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 5 de septiembre en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

El encuentro arrancará desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 6/09)

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¿En qué canal ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Comerciantes Unidos por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Universitario vs Comerciantes Unidos

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Comerciantes Unidos.

  • Betsson: gana Universitario (1,30), empate (4,45), gana Comerciantes Unidos (12,00)
  • Betano: gana Universitario (1,30), empate (5,20), gana Comerciantes Unidos (10,50)
  • Bet365: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Comerciantes Unidos (10,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,28), empate (4,95), gana Comerciantes Unidos (11,10)
  • Caliente: gana Universitario (1,28), empate (4,85), gana Comerciantes Unidos (12,00)
  • Doradobet: gana Universitario (1,28), empate (5,50), gana Comerciantes Unidos (11,00).
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