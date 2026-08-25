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Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Universitario y UTC se enfrentarán en el estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca, por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Universitario visita a UTC en Cajamarca por el Torneo Clausura. Foto: Universitario/UTC/composición LR
Universitario visita a UTC en Cajamarca por el Torneo Clausura. Foto: Universitario/UTC/composición LR
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Universitario buscará conseguir el primer lugar en una nueva jornada del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Héctor Cúper viajarán a Cajamarca para enfrentar a UTC. Actualmente, el cuadro crema marcha en el segundo lugar de la tabla con 13 unidades, igualado en puntaje con Deportivo Garcilaso, pero con mejor diferencia de goles para el equipo cusqueño.

Por el lado del conjunto cajamarquino, está pasando por un mal momento en el campeonato, ya que, debido a la resta de puntos, marcha en el último lugar del Clausura con -3 y en el Acumulado, también en el fondo con apenas 10 puntos, en zona de descenso. Ahora sabe que necesita ganar para salir por lo menos de la mala racha de seis partidos sin ganar.

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¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 29 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón. Este escenario tiene capacidad para albergar a 18.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

El encuentro arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

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lr.pe

¿En qué canal ver Universitario vs UTC?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y UTC por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Universitario vs UTC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre UTC.

  • Betsson: gana Universitario (2,00), empate (3,30), gana UTC (3,60)
  • Betano: gana Universitario (2,07), empate (3,20), gana UTC (3,50)
  • Bet365: gana Universitario (2,00), empate (3,25), gana UTC (3,50)
  • 1XBet: gana Universitario (2,05), empate (3,30), gana UTC (3,52)
  • Caliente: gana Universitario (2,10), empate (3,25), gana UTC (3,55)
  • Doradobet: gana Universitario (2,12), empate (3,40), gana UTC (3,50).
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