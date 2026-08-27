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Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: qué partidos le resta con miras al título de la Liga 1

Luego del empate ante Melgar, los dirigidos por Pablo Guede fueron desplazados en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Estos son los próximos partidos de los blanquiazules.

Alianza Lima solo perdió un partido en la temporada 2026. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima solo perdió un partido en la temporada 2026. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima perdió el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 tras empatar ante Melgar en Arequipa. Los dirigidos por Pablo Guede, que tienen la primera opción de ganar el título nacional por adjudicarse el Apertura, tienen poco margen de error con miras al tramo final del campeonato.

Entre los partidos más complicados que le quedan a los íntimos se encuentran los clásicos contra Universitario y Sporting Cristal; además de tres visitas a ciudades de altura.

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Alianza Lima: partidos que le restan en el Clausura

  • Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso — Local
  • Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima — Visita
  • Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario — Local
  • Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT — Local
  • Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima — Visita
  • Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau — Local
  • Fecha 13: Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — Visita
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima — Visita
  • Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano — Local
  • Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima — Visita
  • Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca — Local

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Clausura. El duelo se encuentra pactado para el sábado 29 de agosto, a partir de las 7.30 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Universitario - Alianza Lima: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Femenina 2026

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima es el único escolta de los punteros Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso.

1.Deportivo Garcilaso6613
2.Universitario6413
3.Alianza Lima6412
4.Sport Boys6611
5.Melgar6411
6.Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos628
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14Los Chankas6-67
15FC Cajamarca6-44
16Cienciano6-74
17ADT Tarma6-82
18UTC*6-8-3
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