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Fixture de Universitario en el Torneo Clausura: qué partidos le resta en el tramo final de la Liga 1

Los dirigidos por Héctor Cúper se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Este es el camino que le resta para soñar con el tetracampeonato.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: Universitario
Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. Foto: Universitario
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Universitario de Deportes mantiene la ilusión de ganar el tetracampeonato de la Liga 1. Luego de un irregular Apertura, el equipo comandado por Héctor Cúper consiguió varios triunfos y alcanzó el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Entre los duelos más complicados que afrontará la U se encuentra el clásico contra Alianza Lima en Matute y su visita al Deportivo Garcilaso.

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Universitario: partidos que le restan en el Clausura

  • Fecha 7: UTC vs. Universitario — Visita
  • Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos — Local
  • Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario — Visita
  • Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario — Visita
  • Fecha 11: Universitario vs. Melgar — Local
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario — Visita
  • Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II — Local
  • Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys — Local
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario — Visita
  • Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua — Local
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario — Visita

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de la U se jugará el sábado 29 de agosto en Cajamarca frente a UTC. Los cremas visitarán al Gavilán del Norte a partir de las 3.30 p. m.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario de Deportes comparte el primer lugar de la tabla de posiciones con Deportivo Garcilaso.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Deportivo Garcilaso6613
2.Universitario6413
3.Alianza Lima6412
4.Sport Boys6611
5.Melgar6411
6.Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos628
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14Los Chankas6-67
15FC Cajamarca6-44
16Cienciano6-74
17ADT Tarma6-82
18UTC*6-8-3
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