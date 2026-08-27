Fixture de Universitario en el Torneo Clausura: qué partidos le resta en el tramo final de la Liga 1

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Universitario de Deportes mantiene la ilusión de ganar el tetracampeonato de la Liga 1. Luego de un irregular Apertura, el equipo comandado por Héctor Cúper consiguió varios triunfos y alcanzó el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Entre los duelos más complicados que afrontará la U se encuentra el clásico contra Alianza Lima en Matute y su visita al Deportivo Garcilaso.

Universitario: partidos que le restan en el Clausura

Fecha 7: UTC vs. Universitario — Visita

UTC vs. Universitario — Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos — Local

Universitario vs. Comerciantes Unidos — Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario — Visita

Alianza Lima vs. Universitario — Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs. Universitario — Visita

Deportivo Garcilaso vs. Universitario — Fecha 11: Universitario vs. Melgar — Local

Universitario vs. Melgar — Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario — Visita

Alianza Atlético vs. Universitario — Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II — Local

Universitario vs. Juan Pablo II — Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys — Local

Universitario vs. Sport Boys — Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario — Visita

Atlético Grau vs. Universitario — Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua — Local

Universitario vs. CD Moquegua — Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario — Visita

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de la U se jugará el sábado 29 de agosto en Cajamarca frente a UTC. Los cremas visitarán al Gavilán del Norte a partir de las 3.30 p. m.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario de Deportes comparte el primer lugar de la tabla de posiciones con Deportivo Garcilaso.