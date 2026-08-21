Partidos de hoy, viernes 21 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 21 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como DGO, L1 Play y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Arranca una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Sporting Cristal buscará un triunfo de visita para subir a lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, en Europa se disputarán grandes partidos por la Premier League y LaLiga de España.

Partidos de LaLiga de España HOY

Real Betis vs Real Sociedad

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Atlético Grau

Hora: 12.00 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 HOY

Sport Huancayo 2 vs Estudiantil CNI

Hora: 3.30 p. m.

Canal: YouTube de Bicolor+

Partidos de la Premier League HOY

Arsenal vs Coventry City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga Femenina HOY