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Deportes

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura, Premier League y LaLiga de España.

Programación de los partidos de hoy, viernes 21 de agosto. Foto: composición LR/Arsenal/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, viernes 21 de agosto. Foto: composición LR/Arsenal/Sporting Cristal
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 21 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como DGO, L1 Play y Disney Plus, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Arranca una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Sporting Cristal buscará un triunfo de visita para subir a lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, en Europa se disputarán grandes partidos por la Premier League y LaLiga de España.

PUEDES VER: Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Betis vs Real Sociedad
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Atlético Grau
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 HOY

  • Sport Huancayo 2 vs Estudiantil CNI
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: YouTube de Bicolor+

PUEDES VER: Cruces 4tos de final Copa Sudamericana 2026: equipos clasificados, fechas y horarios de los partidos

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Partidos de la Premier League HOY

  • Arsenal vs Coventry City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Melgar vs Flamengo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Bicolor+
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