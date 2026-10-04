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Curiosidades

Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve este sencillo truco casero y en qué lugares de la casa puede utilizarse

Es importante recordar que este truco no reemplaza la limpieza adecuada y no elimina las causas del mal olor. Mantén la mezcla fuera del alcance de niños y mascotas.

Existen trucos caseros, como la mezcla de bicarbonato de sodio con orégano, que pueden ayudar a combatir los malos olores.
Existen trucos caseros, como la mezcla de bicarbonato de sodio con orégano, que pueden ayudar a combatir los malos olores. | Foto: Magnific
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Los malos olores pueden aparecer en distintos rincones de la casa, especialmente en espacios cerrados como armarios, zapateros, cubos de basura o baños con poca ventilación. Frente a este problema, existen trucos caseros que utilizan ingredientes habituales y fáciles de conseguir.

Una de estas combinaciones mezcla bicarbonato de sodio con orégano seco, dos productos que cumplen funciones diferentes. Este componente puede ayudar a neutralizar determinados olores, mientras que el orégano aporta compuestos aromáticos que dejan una fragancia característica.

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¿Para qué sirve mezclar bicarbonato con orégano?

El bicarbonato de sodio es una sustancia ligeramente alcalina que puede reaccionar con algunos compuestos responsables de los malos olores y reducir su volatilidad. Por ello, puede resultar útil en determinados espacios donde se concentran aromas desagradables.

El orégano seco, por su parte, aporta principalmente su propio aroma. Aunque existen estudios sobre el efecto repelente de algunos insectos mediante aceites esenciales de orégano, esto no significa que una mezcla casera de hojas secas y bicarbonato funcione como un insecticida.

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¿Dónde se puede colocar esta mezcla en casa?

Para utilizarla como recurso ambiental, se puede colocar bicarbonato en un pequeño recipiente abierto y añadir una cantidad moderada de orégano seco. La mezcla puede ubicarse en un zapatero, armario u otra zona pequeña donde se acumulen malos olores.

Sin embargo, este truco no sustituye una limpieza adecuada ni elimina la causa de un olor persistente. Si existe humedad, moho, basura o alimentos deteriorados, lo recomendable es solucionar primero el origen; además, la mezcla debe mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas y nunca debe ingerirse.

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