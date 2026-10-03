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Ignacio Buse será cabeza de serie en el Masters 1000 de Shanghái: tenista peruano se suma al torneo tras importantes bajas

El tenista peruano se benefició de las ausencias de Jannik Sinner, Joao Fonseca y Arthur Rinderknech y comenzará su participación directamente desde la segunda ronda.

Ignacio Buse jugará un nuevo torneo en la presente temporada. Foto: ATP
Ignacio Buse jugará un nuevo torneo en la presente temporada. Foto: ATP
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Ignacio Buse continúa dando pasos importantes en su consolidación dentro de la élite del tenis mundial. El peruano será cabeza de serie en el Masters 1000 de Shanghái, uno de los torneos más importantes de la gira asiática, luego de confirmarse una serie de bajas importantes que modificaron la lista de preclasificados en la competición.

El joven tenista nacional, ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, se vio favorecido por las ausencias del italiano Jannik Sinner, el brasileño Joao Fonseca y el francés Arthur Rinderknech en el torneo. De esta manera, 'Nacho' ingresará entre los 32 sembrados del certamen y tendrá el beneficio de comenzar su participación directamente desde la segunda ronda.

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Ignacio Buse será cabeza de serie en el Masters 1000 de Shanghái

La presencia de Ignacio Buse en Shanghái significará el sexto cuadro principal de un Masters 1000 para el peruano en la presente temporada. Con las bajas de Jannik Sinner, Joao Fonseca y Arthur Rinderknech, se tuvo que modificar la distribución de los cabezas de serie, lo cual permitirá que 'Nacho' ascienda hasta el grupo de preclasificados.

En cuanto a las bajas, la más importante es la de Sinner. El número uno del mundo continúa recuperándose de una lesión en la rodilla derecha que lo mantiene alejado de las competencias desde julio. Por su parte, Fonseca decidió no participar para priorizar su recuperación física, mientras que Rinderknech también quedó fuera del torneo.

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¿Cuándo inicia el Masters 1000 de Shanghái?

El Masters 1000 de Shanghái se llevará a cabo del 7 al 18 de octubre sobre superficie dura y contará con un cuadro principal de 96 jugadores. Entre las principales figuras anunciadas aparecen los tenistas Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y el vigente campeón Valentin Vacherot.

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