HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cienciano y el millonario monto que ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño recibirá 700 mil dólares adicionales en la Copa Sudamericana si logra superar a Botafogo y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Cienciano busca sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana
Cienciano busca sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana
Escuchar
Resumen
Compartir

Cienciano no solo buscará hacer historia en Brasil, sino también está en juego un importante premio económico si consigue clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega al partido de revancha ante Botafogo con una ventaja de 6-1, conseguida en la ida, quedando a un paso de instalarse entre los ocho mejores del certamen continental.

Si el conjunto cusqueño consigue confirmar su clasificación en Brasil, la Conmebol le entregará 700 mil dólares como premio por avanzar a los cuartos de final. Esta cifra equivale aproximadamente a 2.36 millones de soles. A ese monto podrían sumarse los ingresos que genere una eventual taquilla como local en la siguiente ronda.

Premios Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

Premios Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

PUEDES VER: Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

lr.pe

Cienciano y el millonario monto que ganaría si clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Actualmente, el ‘Papá’ acumula 1.875 millones de dólares en premios durante su campaña en la Copa Sudamericana 2026. Esta cantidad se construyó a partir de los distintos incentivos obtenidos a lo largo de su participación en el torneo. Cienciano recibió 225 mil dólares por participar en la fase previa, 300 mil por acceder a la fase de grupos y otros 250 mil correspondientes a sus dos victorias en esa instancia.

Posteriormente, sumó 500 mil dólares por llegar a los playoffs y 600 mil por clasificar a los octavos de final. De conseguir el pase a cuartos, el premio acumulado ascendería a un total de 2.575 millones de dólares, sin considerar una eventual recaudación por taquilla jugando como local en su estadio.

PUEDES VER: Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido de vuelta Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

El duelo de vuelta entre Cienciano y Botafogo por los 8vos de final de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 20 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

LEER MÁS
Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

LEER MÁS
Botafogo en crisis a pocos días de jugar contra Cienciano: despidió a su entrenador por mala racha de resultados

Botafogo en crisis a pocos días de jugar contra Cienciano: despidió a su entrenador por mala racha de resultados

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

Botafogo desesperado por llenar su estadio: rematan entradas contra Cienciano a menos de 5 soles

LEER MÁS
Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

Partido Cienciano vs Botafogo se podrá ver gratis en pantalla gigante: duelo por Copa Sudamericana será transmitido en la Plaza Mayor de Cusco

LEER MÁS
Espanyol - Real Madrid: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga de España

Espanyol - Real Madrid: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga de España

LEER MÁS
Cerro Porteño vs Palmeiras: pronóstico, horario y canal de TV del partido por Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs Palmeiras: pronóstico, horario y canal de TV del partido por Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025