Cienciano y el millonario monto que ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Cienciano no solo buscará hacer historia en Brasil, sino también está en juego un importante premio económico si consigue clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega al partido de revancha ante Botafogo con una ventaja de 6-1, conseguida en la ida, quedando a un paso de instalarse entre los ocho mejores del certamen continental.

Si el conjunto cusqueño consigue confirmar su clasificación en Brasil, la Conmebol le entregará 700 mil dólares como premio por avanzar a los cuartos de final. Esta cifra equivale aproximadamente a 2.36 millones de soles. A ese monto podrían sumarse los ingresos que genere una eventual taquilla como local en la siguiente ronda.

Premios Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

Cienciano y el millonario monto que ganaría si clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Actualmente, el ‘Papá’ acumula 1.875 millones de dólares en premios durante su campaña en la Copa Sudamericana 2026. Esta cantidad se construyó a partir de los distintos incentivos obtenidos a lo largo de su participación en el torneo. Cienciano recibió 225 mil dólares por participar en la fase previa, 300 mil por acceder a la fase de grupos y otros 250 mil correspondientes a sus dos victorias en esa instancia.

Posteriormente, sumó 500 mil dólares por llegar a los playoffs y 600 mil por clasificar a los octavos de final. De conseguir el pase a cuartos, el premio acumulado ascendería a un total de 2.575 millones de dólares, sin considerar una eventual recaudación por taquilla jugando como local en su estadio.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

El duelo de vuelta entre Cienciano y Botafogo por los 8vos de final de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 20 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.