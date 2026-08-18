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La salud de Jamal Musiala, figura de la selección alemana, generó mucha preocupación entre sus seguidores. Luego de sufrir su segundo desmayo en menos de tres días, el joven futbolista del Bayern Múnich se pronunció para enviar un mensaje de calma y brindar detalles sobre su estado.

A través de sus redes sociales, el habilidoso volante de 23 años agradeció las diversas muestras de apoyo que recibió. Por otra parte, indicó que padece “episodios breves temporales de ausencia”, los cuales afectaron su salud durante los partidos contra Leipzig y Heidenheim.

Jamal Musiala revela qué provocó sus desmayos

“Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim”, explicó en su cuenta de Instagram.

“Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, agregó.

En ese sentido, Jamal Musiala remarcó que se encuentra supervisado por diversos especialistas y que no existen mayores riesgos para su salud ni en su carrera profesional.

“Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto. En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol. He asumido la responsabilidad de esa decisión. (…) Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión, porque me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Jamal Musiala?

El próximo partido del Bayern Múnich será el sábado 22 de agosto frente al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania. Musiala es un jugador clave en el equipo bávaro y se espera que pueda sumar minutos.