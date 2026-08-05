Es falso que hinchas de Alianza Lima hayan borrado el mural de Hernán Barcos: la imagen fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó una imagen que muestra a hinchas de Alianza Lima borrando el mural de Hernán Barcos, ubicado en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva.

LO VERDADERO:

La imagen presenta anomalías visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial.

Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation y SynthID arrojó una alta probabilidad de que la imagen hubiera sido generada con inteligencia artificial.

Desde "El Banquito del Tío Ángel", establecimiento donde se ubica el mural de Hernán Barcos, indicaron a Verificador de La República que la obra no ha sido alterada y permanece intacta.

En redes sociales se difundió una imagen que supuestamente muestra a hinchas de Alianza Lima borrando con pintura blanca el mural de Hernán Barcos, ubicado en San Cristóbal 783, uno de los murales más representativos de los alrededores del estadio Alejandro Villanueva. La publicación fue compartida como si retratara un hecho real ocurrido tras la salida del delantero argentino del club. Sin embargo, la imagen no es auténtica: presenta múltiples indicios de haber sido generada mediante inteligencia artificial.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook y registra más de 5.900 ‘Me gusta’ y supera los 1.100 comentarios.

Publicación con más alcance en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un análisis visual de la imagen permitió identificar múltiples inconsistencias compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. Entre ellas, se observaron errores en el agarre de objetos, extremidades con posiciones poco naturales y anomalías en la morfología de las personas, cuyos cuerpos presentan proporciones, posturas y formas incoherentes. Asimismo, algunos elementos del entorno presentan deformaciones, pérdida de continuidad y transformaciones inusuales, en las que ciertos objetos parecen convertirse en otros, un patrón frecuente en imágenes creadas con herramientas de IA.

La mano presenta una anomalía visual al fusionarse con el mango del rodillo. Foto: Facebook

La placa con la dirección del inmueble parece haber sido transformada en una brocha. Foto: Facebook / Instagram | Composición: LR

A partir de estos indicios, se realizó un análisis con las herramientas especializadas Sightengine y SynthID, las cuales identificaron múltiples señales compatibles con contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial. Sightengine estimó un 99% de probabilidad de que la imagen haya sido creada con IA, mientras que SynthID detectó diversas inconsistencias visuales y artefactos anatómicos y estructurales característicos de imágenes generadas o alteradas mediante este tipo de herramientas.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

El Verificador de La República se puso en contacto con los administradores de “El Banquito del Tío Ángel”, establecimiento donde se encuentra ubicado el mural dedicado a Hernán Barcos. Desde el local descartaron que la obra haya sido borrada o retirada y aseguraron que el mural permanece intacto en sus instalaciones, por lo que la versión difundida en redes sociales no corresponde con la situación actual del lugar.

La imagen que muestra el supuesto borrado del mural de Hernán Barcos ya había sido difundida anteriormente en redes sociales, en el contexto de su llegada a Sporting Cristal, cuando circuló vinculada al fichaje del delantero argentino por el club rimense. En aquel momento, algunas páginas relacionadas con Alianza Lima denunciaron que la fotografía había sido manipulada y cuestionaron la veracidad del contenido difundido. Actualmente, la misma imagen vuelve a ser compartida con la misma narrativa, afirmando que la obra habría sido borrada; sin embargo, el mural permanece intacto en el establecimiento donde fue pintado.

Página vinculada a Alianza Lima que denunció que la imagen era falsa. Foto: Instagram

Conclusión

En redes sociales circuló una imagen que fue presentada como evidencia de que el mural de Hernán Barcos había sido borrado del establecimiento donde se encontraba ubicado. Sin embargo, el análisis visual de la imagen identificó múltiples inconsistencias compatibles con contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial. Además, las herramientas especializadas Sightengine y SynthID detectaron indicios de manipulación digital: la primera estimó una alta probabilidad de generación con IA, mientras que la segunda identificó artefactos visuales y estructurales característicos de este tipo de contenido. Asimismo, los administradores de “El Banquito del Tío Ángel”, local donde se encuentra el mural, confirmaron que la obra permanece intacta y descartaron que haya sido borrada o modificada. Por tanto, la imagen difundida no muestra un hecho real, sino un contenido manipulado que vuelve a circular en redes sociales.