Falsa encuesta atribuida a IDICE coloca a Lucio Rojas, del Partido Frente de la Esperanza 2021, con 33% de intención de voto para gobernador regional de Pasco

LO FALSO:

Reciente encuesta de IDICE colocó a Lucio Rojas, del Partido Frente de la Esperanza 2021, con 33% de intención de voto para gobernador regional de Pasco.

LO VERDADERO:

El estudio presentaba inconsistencias, como una ficha técnica incompleta, fue compartido desde páginas de Facebook no oficiales, no figuraba en los canales de la encuestadora y, además, presentaba tanto errores en la escritura de los nombres de los candidatos como expresiones que dejaban entrever una posible inclinación hacia algunos de ellos.

IDICE aseguró a Verificador de La República que no elaboró ni divulgó el material.

En el marco de la campaña previa a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, comenzó a circular en Facebook una encuesta atribuida a IDICE y presentada como si hubiera sido publicada por el diario La República. El material mostraba la supuesta intención de voto de los ciudadanos de Pasco para la elección de su próximo gobernador regional.

Según la imagen, Lucio Rojas, del Partido Frente de la Esperanza 2021, lideraba las preferencias con 33%; seguido de Miguel Quispe, de la Alianza Regional por el Perú, con 22%; y Luis Pomachagua, de Podemos Perú, con 15%. Los demás candidatos no superaban el 6% de intención de voto.

Encuesta falsa viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Aunque el material incluía una ficha técnica, requerimiento establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, esta se encontraba incompleta. A ello se sumaron diversas inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad.

El estudio presenta una ficha técnica incompleta. Foto: Facebook / JNE

Una de las incoherencias estaba relacionada con las páginas de Facebook que difundieron el material. Estas se identificaron únicamente como 'Encuestadora Selva Central' y 'Elecciones 2026', y no presentaban ningún vínculo con IDICE ni con La República. Para verificar si el estudio había sido difundido por ambas entidades, se revisaron sus redes sociales y páginas web. Sin embargo, no se encontraron registros que respaldaran su existencia.

La encuesta falsa fue divulgada por las páginas ‘Encuestadora Selva Central’ y ‘Elecciones 2026’. Foto: Facebook

El diseño de la encuesta también presentaba inconsistencias. Por ejemplo, mientras gran parte de los candidatos eran identificados con nombre y apellido, Lucio Rojas figuraba como “Lucio ‘Paco’ Rojas”; es decir, se le incluía un apodo. Asimismo, Jhonny Inga aparecía como “Jhony Inga”; o sea, sin una ‘n’.

Inconsistencias detectadas en los nombres de los candidatos. Foto: Facebook

A estas irregularidades se sumó el uso de frases que evidenciaban una valoración subjetiva del tema: “El factor indecisos (NS/No sabe) será crucial en el tramo final de la campaña” y “Miguel Quispe ocupa el segundo lugar, mostrando un importante respaldo”, lo cual resulta incompatible con la presentación de una encuesta de intención de voto.

Se incluyen frases subjetivas en la encuesta. Foto: Facebook

Ante las mencionadas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó directamente con IDICE para consultar sobre la autenticidad del material. La encuestadora aseguró que no le pertenece, que se trataba de contenido falso.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta de intención de voto para el gobierno regional de Pasco, atribuida a IDICE y supuestamente publicada por La República. Sin embargo, es falsa. El material presentaba varias inconsistencias: tenía una ficha técnica incompleta, fue difundido por páginas de Facebook no oficiales, no existía registro del mismo en los canales de la encuestadora y, además, se evidenciaron tanto errores en la escritura de los nombres de los candidatos como frases que mostraban una aparente preferencia por algunos de ellos. En conversaciones con Verificador de La República, IDICE confirmó que no elaboró ni difundió este material.