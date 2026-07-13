Gary Neville criticó a la defensa de Argentina previo a la semifinal del Mundial 2026. Foto: The Overlap

Gary Neville criticó a la defensa de Argentina previo a la semifinal del Mundial 2026. Foto: The Overlap

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La previa de la esperada semifinal entre Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026 comenzó a jugarse fuera de la cancha. Gary Neville, exdefensor histórico de la selección inglesa, lanzó un polémico comentario sobre la zaga albiceleste, conformada por los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez. El exfutbolista estuvo presente en el podcast The Overlap, donde elogió el talento de ambos defensores, pero cuestionó su irregularidad.

Gary Neville sostuvo que Romero y Martínez suelen cometer errores que le cuestan caro a Argentina. Pese a ello, destacó su capacidad para recuperarse en los partidos. “Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, indicó en el podcast.

Gary Neville, exfutbolista histórico de Inglaterra, destroza defensa de Argentina previo a la semifinal del Mundial 2026

El exlateral continuó con su análisis del duelo por semifinales y aseguró que ambos defensores brindan facilidades para anotar goles. “Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, agregó.

De igual forma, Neville dejó en claro que, de los cuatro semifinalistas, Argentina es el rival que menos le preocupa. Desde su perspectiva, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni presenta debilidades que pueden ser aprovechadas por Inglaterra. “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos”, indicó el exfutbolista británico.

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¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

El duelo por las semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina se jugará el miércoles 15 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Este enfrentamiento se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.