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Extienden las audiciones de Red Bull Batalla Perú hasta el 10 de junio

Red Bull Batalla amplía las audiciones de la temporada 2026/27 hasta el 10 de junio, permitiendo a los MCs peruanos otra oportunidad para unirse a este evento esencial.

¡Última oportunidad! Se amplía el plazo para postular a la Red Bull Batalla Perú
¡Última oportunidad! Se amplía el plazo para postular a la Red Bull Batalla Perú | FOTO: Red Bull Batalla
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La gran sorpresa del freestyle peruano todavía está por producirse y podría hacerlo en cualquier momento. Red Bull Batalla confirmó que el plazo de audiciones para la temporada 2026/27 se extendió, lo que concede a los MCs peruanos algunos días más para intentar ganarse un lugar en la competencia de improvisación más prestigiosa del mundo hispanohablante. La nueva fecha de cierre es el 10 de junio.

Esta edición apunta a ser especialmente significativa. Reunirá a referentes del freestyle local y sumará un incentivo poco habitual: la Final Internacional de 2027 se disputará en Perú.

PUEDES VER: Fichajes de Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones

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El primer paso hacia la tarima

La trayectoria en Red Bull Batalla comienza en el momento en que un MC envía su audición.

Para participar, es necesario descargar la aplicación oficial de Red Bull Batalla, crear una cuenta y seleccionar la competencia a la que se desea postular. Luego, la plataforma asigna un tema aleatorio y el concursante debe improvisar durante un minuto sobre los beats disponibles.

Ese minuto resulta decisivo para presentarse ante el jurado, integrado por especialistas vinculados directamente al freestyle.

La originalidad, la respuesta rápida, la capacidad para desarrollar ideas, la ejecución y la claridad serán elementos clave para seguir avanzando. Así, aunque el video dure solo 60 segundos, por lo general exige una preparación intensa.

Una sola oportunidad para demostrar quién eres

A diferencia de otros formatos, aquí únicamente se permite subir un video. Una vez enviado, no hay opción de corregirlo. Por ello, muchas personas participantes invierten varios días en ensayar antes de grabar la versión definitiva.

La principal recomendación es sencilla: elegir un momento en el que la persona se sienta segura y serena. La confianza es fundamental al improvisar frente a la cámara.

También conviene grabar en un lugar silencioso, con buena iluminación y una conexión a internet estable, para evitar problemas al momento de remitir el material.

Una Final Nacional con nombres de peso

Superar la audición no asegura un camino sencillo. Quienes avancen en la selección se encontrarán con una Final Nacional en la que ya están confirmados varios nombres destacados de la edición anterior.

Nekroos, subcampeón del año pasado, volverá a competir, al igual que Icon y JC Snake, quienes completaron el podio nacional y aseguraron su lugar para la nueva temporada.

La ausencia más llamativa será la de Almendrades. Este MC peruano obtuvo el segundo puesto en la Final Internacional celebrada en Chile, lo que le dio acceso directo a la próxima final internacional sin necesidad de pasar por el circuito peruano.

A estos nombres se sumarán los clasificados por audición y quienes consigan cupos a través de colectivos aliados, con lo que se completará la nómina de participantes para septiembre.

Los primeros nombres que buscan regresar

Mientras las audiciones continúan abiertas, algunos competidores ya reconocidos dieron el primer paso. Venti, Xplain y KG, tres figuras con recorrido en la escena nacional, intentarán volver a los escenarios de Red Bull Batalla.

De los tres, KG es probablemente quien despierte mayor expectativa. Llega después de conquistar FMS Perú y de representar al país en la competición internacional de la liga, lo que lo sitúa como un serio aspirante al título si consigue clasificarse.

Sin embargo, la historia de Red Bull Batalla ha demostrado una y otra vez que los favoritos no siempre se imponen. En cada temporada surgen nuevos talentos capaces de sorprender y de medirse con los nombres ya consolidados.

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