Clasificados a la Red Bull Batalla Perú 2026/27: sorpresas, históricos y favoritos
Red Bull Batalla Perú 2026/27 ya tiene a sus primeros clasificados. Campeones, veteranos y nuevas voces buscarán el título nacional rumbo a una Internacional que se realizará en casa.
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La Red Bull Batalla Perú 2026/27 cobra vida con la selección de sus participantes. Tras culminar las audiciones, los MC que estarán presentes el próximo 11 de septiembre están listos. A ellos se suman los clasificados del podio de la temporada pasada y tres adicionales provenientes de colectivos de freestyle.
Participantes confirmados para Red Bull Batalla Perú 2026/27
Seleccionados por audiciones:
- Jota Shoy
- Stick
- Ramset
- Katacrist
- Venti
- Piero Pistas
- Letras Tarapoto
- KG
- MSL
- NSP
Por el podio del año pasado:
- Nekroos
- Icon
- JC Snake
Cupos de colectivos:
- Lima: Límite Zero
- Arequipa: White City Battles
- Trujillo: Rap Deluxe
Candidatos favoritos y nuevas propuestas
No podía faltar Jota Shoy, tres veces ganador nacional de Red Bull Batalla Perú y segundo en la internacional de 2016. Su retorno lo posiciona como un firme aspirante al título.
Entre otros nombres conocidos está Stick, vencedor nacional en 2013, 2020 y 2021. Su participación aporta experiencia a la competencia y se suma a la de Ramset, quien fue dos veces campeón regional en Lima.
El talento emergente también incluye a figuras como Katacrist, campeón en 2024 y consolidado en la nueva escena. Junto a él, KG y Venti llegan con un estilo musical que promete sorprender.
También resaltan Piero Pistas y Letras Tarapoto, quien representa al oriente peruano. Mientras tanto, MSL y NSP buscarán destacar en un entorno competitivo.
Del podio anterior, Nekroos llega como subcampeón nacional, junto con Icon y JC Snake. Además, Almendrades, ganador de la última edición, no participará este año debido a su pase directo al evento internacional tras su éxito en Chile.