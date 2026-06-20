Clasificados a la Red Bull Batalla Perú 2026/27: sorpresas, históricos y favoritos

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La Red Bull Batalla Perú 2026/27 cobra vida con la selección de sus participantes. Tras culminar las audiciones, los MC que estarán presentes el próximo 11 de septiembre están listos. A ellos se suman los clasificados del podio de la temporada pasada y tres adicionales provenientes de colectivos de freestyle.

Participantes confirmados para Red Bull Batalla Perú 2026/27

Seleccionados por audiciones:

Jota Shoy

Stick

Ramset

Katacrist

Venti

Piero Pistas

Letras Tarapoto

KG

MSL

NSP

Por el podio del año pasado:

Nekroos

Icon

JC Snake

Cupos de colectivos:

Lima: Límite Zero

Arequipa: White City Battles

Trujillo: Rap Deluxe

Candidatos favoritos y nuevas propuestas

No podía faltar Jota Shoy, tres veces ganador nacional de Red Bull Batalla Perú y segundo en la internacional de 2016. Su retorno lo posiciona como un firme aspirante al título.

Entre otros nombres conocidos está Stick, vencedor nacional en 2013, 2020 y 2021. Su participación aporta experiencia a la competencia y se suma a la de Ramset, quien fue dos veces campeón regional en Lima.

El talento emergente también incluye a figuras como Katacrist, campeón en 2024 y consolidado en la nueva escena. Junto a él, KG y Venti llegan con un estilo musical que promete sorprender.

También resaltan Piero Pistas y Letras Tarapoto, quien representa al oriente peruano. Mientras tanto, MSL y NSP buscarán destacar en un entorno competitivo.

Del podio anterior, Nekroos llega como subcampeón nacional, junto con Icon y JC Snake. Además, Almendrades, ganador de la última edición, no participará este año debido a su pase directo al evento internacional tras su éxito en Chile.