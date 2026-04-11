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Entretenimiento

Final Internacional Red Bull Batalla 2026: peruano Almendrades roza la gloria y queda subcampeón ante chileno 'El Menor'

El freestyler peruano brilló en la final internacional disputada en Chile, pero no logró superar a ‘El Menor’, quien se llevó el título en una noche histórica.

Almendrades y 'El Menor' fueron los finalistas de Red Bull Batallas 2026. Foto: composición LR/Instagram
Almendrades y 'El Menor' fueron los finalistas de Red Bull Batallas 2026. Foto: composición LR/Instagram

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 se llevó a cabo este 11 de abril en el Movistar Arena, donde el peruano Almendrades estuvo a punto de alcanzar el título, pero cayó en la final ante el chileno 'El Menor'. El veredicto del jurado fue contundente en la batalla decisiva.

El peruano logró una destacada participación a lo largo del torneo, avanzando con solidez hasta la gran final. Sin embargo, pese a su desempeño, no logró superar a su rival en el último enfrentamiento, quedándose con el subcampeonato en una noche que reunió a los mejores exponentes del freestyle en español.

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Almendrades se queda a las puertas del título ante 'El Menor'

La jornada estuvo marcada por intensos duelos desde las semifinales. En la primera, Almendrades se enfrentó al argentino Exe, logrando una victoria contundente por unanimidad, con cinco votos a favor. En la segunda semifinal, 'El Menor' se midió ante el colombiano Valles-T, llevándose el pase a la final tras una reñida batalla que incluyó réplicas.

En la final, el peruano y el chileno protagonizaron un duelo decisivo por el título. Uno de los elementos clave fue la posibilidad de elegir el tipo de beat, lo que añadió un componente estratégico determinante en el desarrollo de la batalla.

El jurado, conformado por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi, decidió otorgar el campeonato al chileno por decisión unánime. Con este triunfo, el chileno se convierte en el primer representante de su país en ganar una Final Internacional de Red Bull Batalla.

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¡Vuelve a casa! Red Bull Batalla regresa a Perú después de 10 años

Tras conocerse al campeón, una noticia generó entusiasmo entre los seguidores peruanos: el regreso de Red Bull Batalla al Perú después de 10 años. Este anuncio marca un momento importante para la escena local, que ha sido protagonista constante en la competencia.

A lo largo de su historia, Perú ha contado con destacados campeones nacionales como Stick, tricampeón del certamen; Jota, también tricampeón; además de Choque, bicampeón, y otros nombres reconocidos como Jaze, Nekroos y Litzen.

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