Hernán Barcos respondió fuertemente a Horacio Melgarejo por minimizar la Copa de la Liga: "Las palabras del entrenador fueron infelices"

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Las declaraciones de Horacio Melgarejo hace algunos días acerca de la Copa de la Liga continúan generando reacciones en el fútbol peruano. Esta vez fue Hernán Barcos quien salió en defensa del certamen y cuestionó las palabras del actual técnico de Cienciano, asegurando que la competencia merece respeto. El delantero de Sporting Cristal consideró desafortunados los comentarios del entrenador argentino, quien tras la eliminación de su equipo aseguró sentirse "feliz por salir de esta Copa de m...".

El ‘Pirata’ fue consultado sobre la polémica y dejó en claro su desacuerdo con la forma en la que Melgarejo se refirió acerca de la competencia. “Las palabras del entrenador fueron infelices por el hecho de haber quedado afuera, porque si ganaba no creo que salía a decir eso”, mencionó el atacante en conferencia de prensa.

Hernán Barcos le respondió a Horacio Melgarejo por minimizar la Copa de la Liga

El experimentado atacante sostuvo que, más allá de las críticas que puedan existir, los torneos oficiales representan una oportunidad importante para los clubes y futbolistas. “¿Menospreciar un campeonato organizado por la federación? Acá en Cristal le tomamos total seriedad a todos los torneos que juguemos", indicó el argentino.

Por lo pronto, Hernán Barcos marcó su primer gol con Sporting Cristal en su debut con camiseta celeste. La anotación ante Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga le dio el empate momentáneo a los rimenses, quienes luego ganaron en la tanda de penales.

¿Cuándo es el siguiente partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal disputará su siguiente encuentro ante Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura. Este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo el próximo viernes 17 de julio a las 3.15 p. m. (hora peruana).