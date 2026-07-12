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La clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026 estuvo marcada por la aplicación de un nuevo reglamento del torneo. El delantero Breel Embolo fue expulsado en el complemento luego de que el VAR advirtiera al árbitro y se aplicara la regla de identidad equivocada.

Al finalizar el partido, Murat Yakin, técnico del conjunto europeo, calificó de inaceptable esta normativa y sostuvo que su aplicación los perjudicó en la serie.

DT de Suiza indignado con nueva regla del Mundial 2026

“Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, manifestó en conferencia de prensa.

Respecto a la simulación de Breel Embolo, el estratega indicó que el delantero está muy afectado por lo acontecido. “No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos”, explicó.

Lejos de señalar un favorecimiento hacia la selección argentina, Yakin admitió que no conocía esta regla y remarcó que el partido fue muy parejo.

“No diría que están favoreciendo a Argentina, tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol (…). Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la Selección Argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón”, concluyó.

La nueva regla de identidad que se aplicó en el Argentina-Suiza

Dentro del paquete de modificaciones que aplicó la FIFA al reglamento del Mundial 2026 destaca la regla de ‘identidad equivocada’. A través de esta normativa, el VAR puede intervenir para que el árbitro corrija alguna amonestación o expulsión.

Esta medida permite que el juez transfiera la sanción al jugador correcto; por ello, durante el cotejo, el portugués João Pinheiro le quitó la amarilla a Leandro Paredes y se la transfirió al delantero suizo, quien ya estaba apercibido.