HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko recibirá credenciales, Patricia Benavides divide al Congreso y Bruce lidera en Lima | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Alerta en Inglaterra: Declan Rice es aislado por un virus antes del duelo contra Noruega en el Mundial 2026

El mediocampista del Arsenal se perdió los últimos entrenamientos, aunque la Federación Inglesa se mantiene optimista sobre su recuperación para el partido contra Noruega.

Inglaterra se encuentra en alerta antes de los cuartos de final del Mundial 2026, ya que el mediocampista Declan Rice fue aislado por un virus.
Inglaterra se encuentra en alerta antes de los cuartos de final del Mundial 2026, ya que el mediocampista Declan Rice fue aislado por un virus. | Foto: Michael Steele
Escuchar
Resumen
Compartir

La selección de Inglaterra encendió las alarmas antes de enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista Declan Rice fue aislado tras contraer un virus y se perdió los dos últimos entrenamientos como medida preventiva para evitar contagios.

La situación preocupa al cuerpo técnico liderado por Thomas Tuchel, ya que Rice ha sido una de las piezas fundamentales en el camino de los Tres Leones hacia esta instancia del torneo. No obstante, desde el entorno de la Federación Inglesa confían en que el caso está controlado y esperan contar con el jugador para el compromiso que se disputará en Miami.

PUEDES VER: La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

lr.pe

Declan Rice fue aislado para evitar contagios en Inglaterra

Según informó el Daily Mail, los servicios médicos de la Federación Inglesa decidieron separar a Rice del grupo principal después de que presentara síntomas de una enfermedad viral. La medida busca impedir que el virus se propague dentro de la concentración inglesa en un momento decisivo del campeonato.

El mediocampista, que además arrastra molestias en los isquiotibiales y la espalda, no ha podido entrenar en los dos últimos días. Pese a ello, fuentes cercanas al equipo aseguran que el cuadro está bajo control y mantienen el optimismo de recuperarlo antes del choque ante Noruega.

PUEDES VER: DT de Francia sobre designación de árbitro argentino ante Marruecos por 4tos del Mundial 2026: "Espero sea tan bueno como Letexier"

lr.pe

Noruega también afronta un brote de enfermedad

El conjunto noruego tampoco llega en las mejores condiciones sanitarias. El arquero Orjan Nyland confirmó que varios integrantes del plantel han sufrido problemas de salud durante el torneo y reconoció que el médico del equipo ha tenido una intensa carga de trabajo.

Además, jugadores como Jorgen Strand Larsen y Marcus Holmgren Pedersen ya se perdieron encuentros por enfermedad, mientras que el entrenador Ståle Solbakken admitió que en el grupo se han presentado casos de fiebre, tos y ronquera. Los constantes viajes entre distintas ciudades de Estados Unidos también habrían incidido en el desgaste físico del plantel escandinavo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora juega España vs Bélgica EN VIVO HOY por 4tos de final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega España vs Bélgica EN VIVO HOY por 4tos de final del Mundial 2026?

LEER MÁS
Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

LEER MÁS
España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026

España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¿A qué hora juega España vs Bélgica EN VIVO HOY por 4tos de final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega España vs Bélgica EN VIVO HOY por 4tos de final del Mundial 2026?

LEER MÁS
La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

LEER MÁS
La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025