Alerta en Inglaterra: Declan Rice es aislado por un virus antes del duelo contra Noruega en el Mundial 2026

Inglaterra se encuentra en alerta antes de los cuartos de final del Mundial 2026, ya que el mediocampista Declan Rice fue aislado por un virus. | Foto: Michael Steele

Inglaterra se encuentra en alerta antes de los cuartos de final del Mundial 2026, ya que el mediocampista Declan Rice fue aislado por un virus. | Foto: Michael Steele

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La selección de Inglaterra encendió las alarmas antes de enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista Declan Rice fue aislado tras contraer un virus y se perdió los dos últimos entrenamientos como medida preventiva para evitar contagios.

La situación preocupa al cuerpo técnico liderado por Thomas Tuchel, ya que Rice ha sido una de las piezas fundamentales en el camino de los Tres Leones hacia esta instancia del torneo. No obstante, desde el entorno de la Federación Inglesa confían en que el caso está controlado y esperan contar con el jugador para el compromiso que se disputará en Miami.

Declan Rice fue aislado para evitar contagios en Inglaterra

Según informó el Daily Mail, los servicios médicos de la Federación Inglesa decidieron separar a Rice del grupo principal después de que presentara síntomas de una enfermedad viral. La medida busca impedir que el virus se propague dentro de la concentración inglesa en un momento decisivo del campeonato.

El mediocampista, que además arrastra molestias en los isquiotibiales y la espalda, no ha podido entrenar en los dos últimos días. Pese a ello, fuentes cercanas al equipo aseguran que el cuadro está bajo control y mantienen el optimismo de recuperarlo antes del choque ante Noruega.

Noruega también afronta un brote de enfermedad

El conjunto noruego tampoco llega en las mejores condiciones sanitarias. El arquero Orjan Nyland confirmó que varios integrantes del plantel han sufrido problemas de salud durante el torneo y reconoció que el médico del equipo ha tenido una intensa carga de trabajo.

Además, jugadores como Jorgen Strand Larsen y Marcus Holmgren Pedersen ya se perdieron encuentros por enfermedad, mientras que el entrenador Ståle Solbakken admitió que en el grupo se han presentado casos de fiebre, tos y ronquera. Los constantes viajes entre distintas ciudades de Estados Unidos también habrían incidido en el desgaste físico del plantel escandinavo.