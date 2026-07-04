Francia vs Paraguay EN VIVO: pronóstico, hora y canal del partido por los 8vos de final del Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto de la previa del Francia vs Paraguay por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Estadísticas, actualizaciones, alineaciones y más información aquí.
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VER EN VIVO Paraguay vs Francia HOY sábado 4 de julio en el Estadio Philadelphia por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria. El encuentro comenzará a las 4:00 p. m. en nuestro país.
El compromiso adquiere especial relevancia porque medirá a una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en la Copa del Mundo frente a una de las grandes revelaciones del torneo. Mientras los galos llegan respaldados por su fútbol ofensivo y su calidad colectiva, los guaraníes buscarán sostener la sólida defensa que exhibieron en sus anteriores presentaciones para intentar dar otro golpe y avanzar a los cuartos de final.
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¿A qué hora se juega el Francia vs Paraguay por el mundial?
En territorio peruano, el duelo entre Francia y Paraguay se podrá seguir desde las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 3.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
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¿Dónde ver el Francia vs Paraguay por el Mundial 2026?
El partido entre Francia y Paraguay, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver el Francia vs Paraguay en línea gratis?
Si deseas ver Francia vs Paraguay en línea gratis, podrás hacerlo en las plataformas de Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones Francia vs Paraguay: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de Francia y Paraguay para el partido de eliminación directa.
- Paraguay: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.
Francia vs Paraguay: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección francesa.
- Betsson: gana Francia (1,21), empate (6,60), gana Paraguay (19,00)
- Betano: gana Francia (1,22), empate (6,50), gana Paraguay (19,00)
- Bet365: gana Francia (1,16), empate (7,00), gana Paraguay (17,00)
- 1XBet: gana Francia (1,21), empate (7,46), gana Paraguay (17,00)
- Caliente: gana Francia (1,18), empate (7,20), gana Paraguay (17,50)
- Doradobet: gana Francia (1,22), empate (6,60), gana Paraguay (17,00)