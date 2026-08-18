Hollywood le rinde homenaje a Hayden Panettiere

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Hollywood le rinde homenaje a la actriz Hayden Panettiere, la figura de Nashville, Scream y Heroes. La noticia de su deceso fue confirmada por las agencias internacionales en los últimos minutos del domingo y enlutó la industria del cine y la televisión bajo el cintillo “investigación abierta”.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo a ABC News el padre de la actriz.

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Nacida en 1989, Panettiere fue una estrella infantil y luego tuvo numerosos papeles en cine y en televisión. Era habitual que asistiera a las alfombras rojas y que sus seguidores la esperaran para fotografías y autógrafos. “¡Qué talento tan increíble tenías… un don innato!”, escribió la ganadora del Óscar, Viola Davis. La actriz recordó cuando trabajaron juntas en el drama judicial Custody (2016). “A Julius (Tennon, su esposo) y a mí nos encantaba trabajar contigo… un alma sabia y madura con un corazón profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque sentía una profunda curiosidad por saber en quién te convertirías”.

Davis también habló del regreso de Hayden Panettiere a la actuación. La actriz había hablado en 2022 sobre su lucha contra el alcohol y la adicción a los opioides. “Vi a esta hermosa ave fénix resurgir de las cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio en tu legado. Siempre te recordaremos. Descansa en paz, Hayden. Envío mis oraciones de consuelo a tu familia, a tu hija y a todos los que te amaron. Que siempre recuerden tu nombre”.

En esa entrevista a People, la exestrella de Nashville dijo: “Estaba en la cima del mundo y lo arruiné”. Además, reveló que sufrió depresión posparto. “Me esforcé mucho y tuve que ser increíblemente honesta. Pero no me arrepiento ni siquiera de las cosas más feas que me han pasado. Me siento increíblemente realizada. Y siento que tengo una segunda oportunidad”. La actriz se sometió a un tratamiento, pero también se involucró en causas sociales, como su labor con Hoplon International, la organización benéfica que fundó para recaudar fondos para Ucrania.

“Su inteligencia era asombrosa”

Algo en lo que coinciden sus colegas es en el gran talento que demostró desde que inició su carrera en Hollywood. "Estoy destrozada", escribió la actriz de One Tree Hill, Bethany Joy Lenz. "Conocí a esa pequeña rubia. ¿Tenía nueve? ¿Diez? Yo tenía dieciocho. Corría por los pasillos del estudio Screen Gems riendo y jugando entre los ensayos de puesta en escena y de cámara. Sus largos y rebeldes rizos ondeaban tras ella. Se sabía sus diálogos y los de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y las dificultades humanas como ninguna niña que hubiera visto jamás frente a la cámara. Y se sentaba contigo a charlar animadamente, luego se reía y se iba a jugar".

El extenso mensaje de Lenz concluyó tras recordar su ascendente carrera: “No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba volviendo a la vida, ¿verdad? Es demasiado joven y aún le queda mucha vida por delante. Y su hija… Hayden, estás rodeada de amor. Lamento cada momento en que no me comuniqué con ella”. Por su lado, Emma Roberts escribió: “Descansa en paz, mi dulce amiga. Te queremos mucho y te echaremos de menos para siempre”.

Al cierre de esta edición, el condado de Greenville emitió un comunicado de prensa en el que señala que Hayden Panettiere sufrió un paro cardíaco antes de su muerte. Los paramédicos intentaron salvarla. “Los servicios de emergencia respondieron a una llamada al 911 y encontraron a Panettiere, de 36 años, inconsciente y en paro cardíaco”. La oficina forense reveló que no encontraron signos de traumatismo, pero “están pendientes de una mayor investigación y de la finalización de estudios adicionales”