Se mueve el mercado de pases en Europa con fichajes históricos: altas y rumores en esta temporada 2026/27

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El mercado de pases de Europa para la temporada 2026/27 ha entrado en su fase más vertiginosa, marcado por una reconfiguración de fuerzas sin precedentes. Los gigantes del continente no solo buscan el dominio doméstico, sino confeccionar planteles capaces de levantar la ansiada UEFA Champions League en el nuevo formato con 36 equipos. A pocas semanas del cierre de la ventana de transferencias (1 de setiembre), las chequeras están a la orden del día para desembolsar cifras nunca antes vistas.

El 'Rey de Europa' se blinda

El Real Madrid decidió traer de regreso al técnico José Mourinho y sacudir el mercado de pases. Florentino Pérez no escatimó en gastos e incorporó al extremo marfileño Yan Diomande procedente del RB Leipzig por una impactante suma de 140 millones de euros. En la parte baja es donde mejor se ha reforzado: fortaleció los laterales con Denzel Dumfries (ex Inter) y Marc Cucurella (ex Chelsea), además del central Ibrahima Konaté (ex Liverpool). La gran oportunidad de mercado fue la llegada libre de Bernardo Silva desde el Manchester City, aportando una dosis de jerarquía pura para el mediocampo tras la salida de Toni Kroos años anteriores.

Konaté junto a Cucurella

Efecto Hansi Flick

El FC Barcelona busca una nueva liga y por supuesto la tan anhelada sexta Orejona. La noticia más ruidosa fue la salida del histórico Robert Lewandowski hacia la MLS, dejando vacante la plaza de ariete. Para suplir la cuota de desequilibrio, los blaugranas cerraron el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon (ex Newcastle) por 70 millones de euros más variables, y la incorporación de velocidad pura con el alemán Karim Adeyemi (ex Borussia Dortmund) por otros 50 millones. En las últimas horas viene negociando arduamente la llegada de Rodri Hernández del Manchester City para blindar la medular. Al cierre de este informe, todo seguía en conversaciones y con una tercera oferta sobre la mesa. El español ya le dio el “Sí” a la escuadra catalana. Solo falta la negociación entre clubes para cerrar el trato.

El PSG quiere el tricampeonato

El PSG ha ejecutado ventas sumamente lucrativas como la de Gonçalo Ramos al AC Milán por 74 millones de euros y Kang-In Lee al Atlético de Madrid por 40 millones. Con ese capital, la dirección deportiva parisina cerró un doble golpe de autoridad en el mercado: el traspaso definitivo de Ferran Torres desde el FC Barcelona por cerca de 50 millones y el extremo belga Mika Godts del Ajax por una cifra similar.

Ferrán Torres es nuevo fichaje del PSG.

Premier League al rojo vivo

En Inglaterra, el Liverpool ha mantenido un perfil estratégico pero agresivo. Su movimiento más sonado en zona defensiva fue asegurar la cesión con opción de compra del central uruguayo Ronald Araújo, proveniente del Barcelona, para tapar el hueco de Konaté. Paralelamente, los “Reds” tienen avanzadas conversaciones con el PSG para concretar el megafichaje del extremo francés Bradley Barcola, tasado en más de 120 millones de euros.

Ronald Araújo dejó el FC Barcelona y ya trabaja con el Liverpool.

Adam Wharton, uno de los centrocampistas con mayor proyección en Inglaterra, podría abandonar el Crystal Palace para unirse al Liverpool. El club londinense exige cerca de 90 millones de euros por su traspaso, una cifra que enfrió el interés del Real Madrid, que no contempla realizar un desembolso de esa magnitud.

Por su parte, el Chelsea va a paso seguro. El atacante inglés Morgan Rogers fue oficializado procedente del Aston Villa en julio pasado. El traspaso se cerró por una cifra récord de aproximadamente 117 millones de libras (138 millones de euros), firmando un contrato de larga duración hasta junio de 2033. Cabe remarcar que Xabi Alonso tomó las riendas del Chelsea ante la salida Liam Rosenior, quien tuvo un paso breve tras reemplazar a Enzo Maresca.

El Tottenham Hotspur está dispuesto a llegar a los 60 millones de euros por Cody Gakpo. El rotativo neerlandés ‘Algemeen Dagblad’ asegura que esta es la última propuesta formal de los Spurs al Liverpool por el extremo, quien ya habría alcanzado un acuerdo en principio sobre sus condiciones personales para mudarse a Londres.

El Manchester City preguntó por Enzo Fernández, pero los 140 millones de euros que pide el Chelsea frenaron la operación. Lo que sí oficializó fue la incorporación de Gerónimo Rulli como su nuevo guardameta. A sus 34 años, el ‘1’ argentino firmó un contrato que lo vinculará con la institución británica por los próximos dos años. Tras concluir su etapa en el Olympique de Marsella, Rulli afrontará su primera experiencia en la Premier League: “Llegué para defender al mejor club del mundo”, declaró el futbolista, convocado recientemente por la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026.

Poderío teutón

En la Bundesliga, el Bayern Múnich lideró el mercado priorizando la renovación de sus bandas y el dinamismo del mediocampo. Su movimiento más audaz fue el fichaje del lateral izquierdo Nathaniel Brown por cerca de 55 millones de euros. El defensor, veloz y de gran despliegue físico, llega al Allianz Arena para blindar la zaga bávara y proyectar profundidad en el ataque.

En paralelo, la directiva bávara cerró el fichaje del centrocampista internacional marroquí Ismael Saibari, procedente del PSV Eindhoven, por otros 55 millones de euros. Saibari aporta conducción vertical, llegada al gol desde segunda línea y el dinamismo necesario para romper bloques defensivos cerrados en el torneo doméstico. Con estas incorporaciones, el Bayern Múnich responde a la creciente competitividad de la Bundesliga y asegura un fondo de armario de plenas garantías para afrontar su exigente calendario.

Restan pocos días para el cierre del mercado y los clubes han dejado de lado las transiciones amables para entregarse a revoluciones absolutas. Las plantillas están prácticamente definidas y la temporada 2026/27 arranca ahora de verdad sobre el césped, donde los millones deberán transformarse en títulos.