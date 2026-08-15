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Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

Poco antes del encuentro ante FC Cajamarca, Piero Quispe aprovechó para enviarle una respuesta a Christian Cueva, quien días atrás declaró sobre el regreso del mediocampista al fútbol peruano.

Piero Quispe podría vestir nuevamente la camiseta de Universitario cuando enfrenten a FC Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Piero Quispe podría vestir nuevamente la camiseta de Universitario cuando enfrenten a FC Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Piero Quispe regresó a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La vuelta del mediocampista significó para muchos un retroceso en su carrera. Sin embargo, quien salió a defenderlo fue Christian Cueva, quien lo catalogó como una de las grandes promesas del fútbol peruano.

Frente a estas declaraciones, el seleccionado nacional aprovechó las cámaras para dedicarle un mensaje al volante de Sport Boys del Callao. En su intervención, resaltó el estrecho lazo que ambos tienen y agradeció las palabras de quien considera uno de sus mentores.

PUEDES VER: Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

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Piero Quispe llena de elogios a Christian Cueva y agradece su confianza

En la previa del encuentro entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes, válido por la fecha cinco del Clausura, Piero Quispe fue abordado por la prensa deportiva para que dé sus impresiones sobre las declaraciones de Christian Cueva. El exfutbolista del Sydney FC no ocultó su cariño y admiración y no dudó en llenarlo de elogios.

“Estoy agradecido con Cueva siempre. Siempre lo dije, para mí él es mi referente. Sabe que lo quiero mucho y espero que le vaya bien”, expresó Quispe visiblemente emocionado.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

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¿Por qué Piero Quispe volvió a Universitario de Deportes?

El volante de 25 años también reveló que tuvo ofertas del extranjero, sin embargo, optó por vestir nuevamente la camiseta crema debido a una razón fundamental: su hinchaje por Universitario de Deportes.

“La U, para mí, es mi vida”, indicó Piero Quispe en su contacto con la prensa.

PUEDES VER: Asistente de Cienciano tras ganarle a Universitario: "Pasamos por arriba al campeón de la Sudamericana y hoy al tricampeón de Perú"

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Piero Quispe en la lista de Héctor Cúper para partido ante FC Cajamarca

Universitario de Deportes se prepara para volver a la acción en el Torneo Clausura con la mira puesta en recuperar el camino del triunfo. Luego del empate ante Sporting Cristal, el cuadro merengue afrontará este domingo un nuevo desafío cuando visite a FC Cajamarca, en un duelo donde necesita sumar para continuar entre los protagonistas de la parte alta de la clasificación.

De cara a este compromiso, Héctor Cúper definió la delegación que se trasladó al norte del país. Entre las principales novedades aparece Piero Quispe, quien fue incluido en la convocatoria y ya viajó junto al resto del plantel hacia Cajamarca.

La presencia del volante genera expectativa de cara al encuentro, mientras que el técnico argentino también determinó algunas bajas para esta jornada. Flores, Reyna y Guivin quedaron fuera de la lista y no serán considerados frente a FC Cajamarca por decisión técnica.

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