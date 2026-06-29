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Deportes

Brasil vs Japón EN VIVO: hora y canal del partido por 16avos de final del Mundial 2026

El enfrentamiento por los 16avos de final en el Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Japón se disputará en el NRG Stadium de Estados Unidos.

Brasil y Japón se ven las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Brasil y Japón se ven las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Brasil vs Japón EN VIVO juegan HOY, desde las 12.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos de final en el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el NRG Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección de Brasil, una de las favoritas a llevarse el torneo, jugará ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron primeros en el Grupo C, mientras que su rival de turno quedó en el segundo lugar de su grupo. Ambos equipos se volverán a enfrentar luego de algunos meses, ya que, el año pasado se vieron las caras en un amistoso internacional con victoria de los asiáticos por 3-2.

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¿A qué hora se juega Brasil vs Japón?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Japón se podrá seguir desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Japón, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Japón online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Japón online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones Brasil vs Japón: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.
  • Japón: Suzuki; Tomisayu, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda y Ueda.

Brasil vs Japón: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.

  • Betsson: gana Brasil (1,72), empate (3,70), gana Japón (5,25)
  • Betano: gana Brasil (1,78), empate (3,75), gana Japón (5,10)
  • Bet365: gana Brasil (1,70), empate (3,60), gana Japón (5,25)
  • 1XBet: gana Brasil (1,76), empate (3,82), gana Japón (5,40)
  • Caliente: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Japón (5,50)
  • Doradobet: gana Brasil (1,73), empate (3,70), gana Japón (5,50).
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