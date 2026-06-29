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Deportes

Alemania vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

EN VIVO Alemania y Paraguay hoy, 29 de junio, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Boston Stadium a las 3.30 p. m.

El partido Alemania vs Paraguay comenzará a las 3:30 p.m. hora peruana en el Gillette Stadium.
El partido Alemania vs Paraguay comenzará a las 3:30 p.m. hora peruana en el Gillette Stadium. | Foto: Composición LR | AFP
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VER en VIVO Alemania vs Paraguay | Ambas selecciones se enfrentan HOY lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Boston desde las 3.30 p. m. en nuestro país, con un lugar en los octavos de final en juego.

La selección alemana afronta el compromiso como favorita luego de terminar en el primer lugar del Grupo E y mostrar un sólido rendimiento en la fase de grupos. Por su parte, la Albirroja regresa a una instancia eliminatoria mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010 y buscará dar la sorpresa.

PUEDES VER: Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

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¿A qué hora se juega Paraguay vs Alemania HOY?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya).

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5:30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

PUEDES VER: Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

lr.pe

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Paraguay vs Alemania, correspondiente a primera fecha de los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir a través de la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Alemania online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.

Alineaciones Paraguay vs Alemania: posibles formaciones

  • Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Nmecha, Pavlovic, Sané; Musiala, Wirtz y Havertz.
  • Paraguay: Gill; José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Maidana; Diego Gómez, Cubas, Galarza, Enciso y Ávalos.
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