Brasil - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Brasil y Noruega se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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La selección de Brasil ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el técnico Carlo Ancelotti se verá las caras ante Noruega el próximo domingo 5 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos.

El conjunto sudamericano llega a este duelo luego de vencer por 2-1 a Japón en los 16avos de final, en un duelo que se definió en los minutos finales. Por el lado de Noruega, hizo lo propio ante la selección de Costa de Marfil por el mismo marcador y ahora buscará su pase a la siguiente fase, con el objetivo de superar su mejor participación en los mundiales.

¿Cuándo juegan Brasil vs Noruega?

El partido Brasil vs Noruega se llevará a cabo el domingo 5 de julio en el MetLife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos).

¿A qué hora juegan Brasil vs Noruega?

Este duelo, por los octavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Brasil vs Noruega?

El partido entre Brasil y Noruega se podrá seguir a través de DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.