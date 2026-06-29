Ignacio Buse debuta con triunfo en Wimbledon: derrotó 3-1 al estadounidense Emilio Nava y avanza de ronda
El tenista peruano se estrenó en el tercer Grand Slam de la temporada con una gran victoria y consiguió la clasificación a la segunda ronda de la competición.
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Ignacio Buse sigue dejando en alto el nombre del Perú en los grandes escenarios del tenis mundial. La primera raqueta nacional se impuso 3-1 (7-6, 3-6, 7-5 y 6-0) ante el estadounidense Emilio Nava y logró avanzar a la segunda ronda de Wimbledon.
Este partido marca el debut absoluto de la primera raqueta nacional en el tercer Grand Slam de la temporada. Su próximo rival será Jenson Broosskby (número 67 del ranking ATP).
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