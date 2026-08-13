Partidos de hoy, jueves 13 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas competencias del continente sudamericano.
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Los partidos de este jueves 13 de agosto reúnen encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Continúan los duelos en la Copa Libertadores. Este jueves, el torneo de clubes más importante del continente nos trae dos partidazos en los octavos de final: Mirassol vs LDU Quito y Rosario Central vs Corinthians. De igual manera, la Copa Sudamericana tendrá como plato fuerte el gran enfrentamiento entre Cienciano vs Botafogo.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Mirassol vs LDU Quito
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Rosario Central vs Corinthians
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Santos vs Macará
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Vasco da Gama vs Olimpia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Cienciano vs Botafogo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Europa League HOY
- Besiktas vs Hradec Kralove
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Gornik Zabrze vs Ferencvaros
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Polsat Sport
- Omonia vs Lincoln
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Cytavision Sports
- Pafos vs Salzburgo
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Univ. Craiova vs KuPS
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Prima Sport 1
- Klaksvik vs Lech Poznan
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: TVP 2
- Vikingur Reykjavik vs Thun
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Anderlecht vs PAOK
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Rangers vs Jagiellonia
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Rangers TV
- Hearts vs Benfica
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Egnatia vs Shamrock Rovers
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa de Ecuador HOY
- Astillero vs Daquilema
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Concacaf American Cup HOY
- Alianza vs UMECIT
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Antigua vs Marathón
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Luis Ángel Firpo vs Diriangén
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Leagues Cup HOY
- Philadelphia Union vs Santos Laguna
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Apple TV
- New York City vs Necaxa
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Club América vs Austin FC
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Cruz Azul vs Chicago Fire
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Apple TV
- Portland Timbers vs Tijuana
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Apple TV
Partidos de la Copa de Paraguay HOY
- 1 de Marzo de Pilar vs Atlético Tembetary
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports