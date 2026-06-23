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Ignacio Buse da el golpe en el ATP 250 de Mallorca: eliminó a Stefanos Tsitsipas y avanzó a octavos de final

'Nacho' Buse consiguió una gran victoria en el ATP 250 de Mallorca, tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas por 2-0 y logró la clasificación a los octavos de final del certamen.

Ignacio Buse clasificó a los octavos de final en el ATP 250 de Mallorca. Foto: ATP
Ignacio Buse clasificó a los octavos de final en el ATP 250 de Mallorca. Foto: ATP
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Ignacio Buse sigue haciendo historia para el tenis peruano. El joven tenista nacional dio uno de los golpes más importantes de su carrera al derrotar por 2-0 al griego Stefanos Tsitsipas, con marcadores de 7-6 y 6-3, en la primera ronda del ATP 250 de Mallorca, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final del torneo que se disputa en España.

‘Nacho’ Buse mostró un gran rendimiento ante un rival que cuenta con 12 títulos en el circuito profesional. El peruano se mantuvo firme en los momentos decisivos del encuentro y logró imponer su ritmo para sellar una victoria que rápidamente dio la vuelta al mundo y confirma el gran momento deportivo que viene atravesando.

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Ignacio Buse eliminó a Stefanos Tsitsipas y avanzó a octavos de final del ATP 250 de Mallorca

Con este resultado, Buse avanzó a los octavos de final del certamen y continúa consolidándose como una de las principales figuras del tenis peruano. Este triunfo cobra mayor relevancia debido a que Tsitsipas partía como uno de los favoritos para llevarse el título del torneo. Ahora, ‘Nacho’ buscará seguir haciendo historia en tierras españolas de cara a los próximos desafíos de la temporada.

En las últimas semanas, había dejado buenas impresiones durante la gira sobre césped y confirmó su crecimiento al dejar atrás a uno de los tenistas más reconocidos del circuito. Tengamos en cuenta que el ATP 250 de Mallorca es uno de los últimos torneos de preparación para el peruano, antes de su participación en Wimbledon.

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¿Cuándo será el siguiente partido de Ignacio Buse en el ATP 250 de Mallorca?

Ignacio Buse enfrentará al checo Vit Kopriva en los octavos de final del ATP 250 de Mallorca. Este duelo se llevará a cabo mañana miércoles 24 de junio está programado para las 5.00 a. m. (hora peruana).

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